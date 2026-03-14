Jadwal Siaran Langsung Borneo FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Siapa Jadi Pemenang?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |04:05 WIB
Eliano Reijnders siap bersinar di laga Borneo FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
JADWAL siaran langsung Borneo FC vs Persib Bandung di laga tunda Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga dilangsungkan di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

1. Ambisi Besar Eliano Reijnders

Fullback Persib Bandung, Eliano Reijnders, memiliki ambisi besar jelang melawan Borneo FC. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menargetkan poin penuh demi mempertegas posisi Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

Eliano Reijnders siap bantu Persib Bandung raih hasil positif atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Persib Bandung memuncaki klasemen sementara dengan 57 poin, unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua. Sementara itu, Persija Jakarta duduk di posisi ketiga dengan 51 poin.

Skuad Pangeran Biru memiliki modal bagus jelang bertandang ke Kalimantan Timur. Skuad polesan Bojan Hodak itu menang telak 3-0 atas Persik Kediri di pekan ke-25 Super League 2025-2026. 

Meski demikian, Eliano Reijnders mengakui lawatan ke markas Pesut Etam -julukan Borneo FC- akan menjadi ujian berat. Ia menekankan skuad Persib Bandung akan fokus penuh demi membawa pulang tiga poin dari Samarinda. 

"Tentu ini akan jadi laga sulit, dan tentu kami bisa lihat nanti hasilnya," kata Eliano Reijnders, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (12/3/2026).

 

