5 Striker Top asal Brasil yang Pernah Berseragam Persib Bandung, Nomor 1 Persembahkan 2 Gelar Juara

BERIKUT lima striker top asal Brasil yang pernah berseragam Persib Bandung. Salah satunya mampu mempersembahkan dua gelar juara liga.

Sebagai klub papan atas di Indonesia, Persib diperkuat banyak pemain berkualitas. Tak terhitung sudah bintang-bintang dengan level permainan tingkat tinggi yang berkostum Pangeran Biru.

Di antara puluhan bahkan ratusan pemain itu, terselip lima orang asal Brasil yang terhitung striker top. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. David da Silva

Pemain satu ini menjelma sebagai mesin gol sejak didatangkan pada Desember 2021. David langsung jadi solusi atas kurangnya produktivitas Persib Bandung di mulut gawang.

Betapa tidak, pemain yang kini berusia 36 tersebut mengoleksi 74 gol dalam 113 pertandingan di semua kompetisi. Gelontoral gol David membantu Persib juara Liga Indonesia dua kali secara beruntun.

2. Ciro Alves

Pemain satu ini sudah pamer ketajaman sejak memperkuat Persikabo di Liga Indonesia 2019. Persib mengangkut Ciro secara gratis pada April 2022 atau beberapa bulan setelah David.

Tidak disangka, pemain kelahiran Salgueiro ini mampu menjadi mesin gol handal. Ciro mengoleksi 35 gol dalam 107 pertandingan buat Persib dan sukses menyumbang dua gelar Liga Indonesia.

3. Hilton Moreira

Sebelum duet Ciro dan David, Maung Bandung pernah diperkuat pemain top satu ini. Hilton berseragam Persib dalam dua kesempatan yakni 2008-2011 dan 2013.

Pria kelahiran Pindamonhangaba ini cukup tajam di lini depan dengan catatan 32 gol dalam 82 pertandingan. Sayangnya, Hilton gagal mempersembahkan gelar juara buat Persib.