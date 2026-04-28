5 Pemain Paling Setia di Persib Bandung, Nomor 1 Rasakan 3 Gelar Liga Bareng Pangeran Biru

PERSIB Bandung dikenal sebagai klub besar yang sering melakukan bongkar pasang skuad demi mengejar prestasi. Namun, di tengah arus keluar-masuk pemain, ada beberapa nama yang tetap teguh menjaga loyalitasnya bersama Pangeran Biru.

Mulai dari putra daerah hingga pemain asing, mereka menjadi saksi perjalanan panjang Maung Bandung di kompetisi Tanah Air. Dalam daftar ini, ada juga pemain setia tersebut yang sudah meninggalkan Pangeran Biru. Namun, karena masa baktinya di Persib terbilang lama, maka mereka layak masuk dalam daftar pemain paling setia di Persib Bandung.

Berikut 5 Pemain Paling Setia di Persib Bandung:

5. Beckham Putra Nugraha

Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Beckham Putra atau yang dijuluki si Anak Ajaib dari Bandung ini adalah bukti nyata keberhasilan akademi Maung Ngora. Promosi ke tim senior setelah membawa Persib U-19 juara, Beckham konsisten mengisi lini tengah.

Beckham Putra pun kini mampu bersaing dengan pemain-pemain top di Persib. Ia bahkan kerap menjadi pembeda dalam taktik Bojan Hodak.

Tercatat bergabung dengan skuad senior Persib seja 2019, maka Beckham kini sudah 7 musim membela Maung Bandung.

4. Nick Kuipers

Nick Kuipers

Bek asal Belanda ini menjadi salah satu pemain asing dengan masa bakti terlama dalam sejarah klub. Bergabung sejak putaran kedua Liga 1 2019, Kuipers telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan.

Ketangguhannya di lini belakang dan kecintaannya pada budaya Bandung membuatnya bertahan hingga akhir musim 2024-2025. Pada musim ini, yakni di Super League 2025-2026, Kuipers pada akhirnya meninggalkan Persib dan bergabung dengan Dewa United.

3. Victor Igbonefo

Victor Igbonefo. vicshaga

Meskipun sempat merantau ke Liga Thailand, Igbonefo tetap dianggap sebagai salah satu pilar paling setia. Sejak kembali pada tahun 2020, pemain naturalisasi ini menjadi sosok pemimpin di ruang ganti.