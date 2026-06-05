3 Pemain yang Bisa Gantikan Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia saat Lawan Oman, Nomor 1 Beckham Putra!

SEBANYAK 3 pemain yang bisa menggantikan Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia saat melawan Oman akan diulas Okezone. Pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Marselino Ferdinan masuk daftar panggil Timnas Indonesia.

Ia pun terlihat antusias dalam sesi latihan awal bersama Timnas Indonesia. Sayangnya setelah beberapa hari latihan, pemain Oxford United itu mengalami cedera hamstring dan hampir pasti absen melawan Oman.

"Saya melihat sesi latihannya dan dia mungkin memacu levelnya sedikit terlalu jauh. Ia merasakan sesuatu di hamstring-nya. Jadi, sebagai langkah pencegahan, kami mengistirahatkannya dari latihan hari ini," kata Marselino Ferdinan.

Jika Marselino Ferdinan absen, siapa yang dapat menggantikan posisinya? Saat ini ada tiga pemain yang memiliki kapasitas menggantikan posisi Marselino Ferdinan di laga Timnas Indonesia vs Oman.

Berikut 3 pemain yang bisa menggantikan Marselino Ferdinan di Timnas Indonesia saat melawan Oman:

1. Beckham Putra

Ketika Marselino Ferdinan absen, posisi winger kiri Timnas Indonesia biasa ditempatkan Beckham Putra. Kepercayaan itu pun dibayar tuntas Beckham Putra.

Ia mencetak dua gol saat Timnas Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Ketika Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Bulgaria, Beckham Putra yang bangkit dari bangku cadangan juga tampil luar biasa.