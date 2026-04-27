Persija Jakarta Bantai Persis Solo 4-0, Dekati Persib Bandung dan Borneo FC!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |20:57 WIB
Jean Mota (kanan) dan Gustavo Almeida kompak cetak gol saat Persija Jakarta menang 4-0 atas Persis Solo di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)
PERSIJA Jakarta menang 4-0 atas Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Persija Jakarta dicetak Allano Lima pada menit 52, Jean Mota (63’), Paulo Ricardo (80’) dan Gustavo Almedia (90’).

Berkat kemenangan ini, Persija Jakarta menjaga peluang juara Super League 2025-2026. Persija Jakarta duduk di posisi tiga dengan 62 angka, terpaut empat poin dari Persib Bandung dan Borneo FC di tangga pertama dan kedua.

Persija Jakarta menang 4-0 atas Persis Solo. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta bermain agresif sejak awal laga dengan langsung menekan Persis Solo. Skuad asuhan Mauricio Souza berusaha keras mencetak gol cepat.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- hampir unggul lebih dahulu atas Persis Solo. Sayangnya, gol Fabio Calonego pada menit ke-28 dianulir setelah wasit melakukan pengecekan VAR.

Di saat bersamaan, skuad Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- masih kesulitan keluar dari tekanan Persija Jakarta. Alhasil, mereka hanya mengandalkan serangan balik, tetapi belum memberikan ancaman ke lini pertahanan tuan rumah.

Sampai akhir babak pertama, skor Persija melawan Persis masih 0-0. Kedua tim tentunya akan berbenah saat turun minum agar lebih baik tampil di babak kedua.

 

