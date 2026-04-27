HOME BOLA LIGA INDONESIA

Syarat Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK pada 10 Mei 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |16:55 WIB
Syarat Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di SUGBK pada 10 Mei 2026
Laga Persija vs Persib hampir pasti digelar di SUGBK. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
KETUA Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief, menyatakan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- hampir pasti akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Pertemuan kedua tim tersaji dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026 pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Sebelum laga itu, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- akan lebih dahulu melawan Persis Solo di SUGBK pada Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB. Setelah itu, Persija Jakarta melawan Persijap Jepara di Stadion Bumi Kartini, Jepara, pada 4 Mei 2026.

Persija Jakarta berpotensi menjamu Persib di SUGBK. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persija Jakarta berpotensi menjamu Persib di SUGBK. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Persija Jakarta Berkandang di SUGBK Sampai Akhir Musim

Bung Ferry -sapaan akrab Ferry Indrasjarief- menjelaskan Persija Jakarta sampai akhir musim hampir pasti bermarkas di SUGBK. Keputusan itu diambil karena skuad asuhan Mauricio Souza cukup nyaman saat berlaga di markas Timnas Indonesia tersebut.

"Karena memang ini (bermain di SUGBK) yang paling disukai sama tim (Persija Jakarta). Karena kan saya mengutamakan tim dulu. Ya tinggal SUGBK pilihan utamanya, enggak ada lagi pilihan lain," kata Ferry Indrasjarief di Jakarta.

"Insya Allah lawan Persib dan lawan Semen Padang main di sini," sambung mantan Ketua Umum The Jakmania tersebut.

2. Tunggu Lawan Persis Solo

Namun, pasti atau tidaknya laga Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar di SUGBK, ditentukan setelah laga melawan Persis Solo. Pasalnya, pengelola SUGBK mau melihat kondusivitas laga tersebut terlebih dahulu.

 

