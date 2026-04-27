Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persis Solo di Super League 2025-2026

JAKARTA – Aroma emosional menyelimuti kembalinya Alfriyanto Nico ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026. Menghadapi Persija Jakarta yang merupakan klub yang membesarkan namanya, penyerang sayap Persis Solo ini mengusung misi besar untuk menunjukkan kualitas terbaiknya sekaligus membantu tim tamu keluar dari jerat zona merah.

Laga Persija vs Persis Solo merupakan lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Nico mengatakan Laskar Sambernyawa —julukan Persis Solo— telah melakukan persiapan matang untuk pertandingan tersebut. Dia menegaskan Persis siap berjuang maksimal demi meraih hasil positif.

1. Optimisme

“Persiapan buat laga lawan Persija bagus, dan kita siap menjalankan taktik dari pelatih. Karena Persija bukan lawan mudah, mereka tim bagus dan sekarang di tiga teratas klasemen. Namun kita tetap optimis untuk laga nanti dan semoga bisa mendapatkan tiga poin,” kata Alfriyanto Nico dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (27/4/2026).

Pemain kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu mengaku memiliki motivasi tambahan saat kembali bermain di SUGBK. Apalagi, dia pernah menjadi bagian dari Persija selama empat musim sebelumnya.

“Senang kembali ke GBK meski akan melawan Persija. Ini momen untuk menunjukkan yang terbaik. Saya tidak akan banyak bicara, saya akan buktikan di lapangan untuk melakukan instruksi dari pelatih,” tambahnya.

2. Pertaruhan di Zona Degradasi

Alfriyanto Nico tercatat masih membela Persija pada putaran pertama musim ini sebelum bergabung dengan Persis Solo di paruh kedua kompetisi. Bersama Macan Kemayoran —julukan Persija Jakarta, dia tampil dalam lima pertandingan dengan total 188 menit bermain.