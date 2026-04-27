Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persis Solo di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |13:07 WIB
Persis Solo jalani sesi latihan di SUGBK jelang lawan Persija Jakarta (Foto: Instagram/persisofficial)
A
A
A

JAKARTA – Aroma emosional menyelimuti kembalinya Alfriyanto Nico ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026. Menghadapi Persija Jakarta yang merupakan klub yang membesarkan namanya, penyerang sayap Persis Solo ini mengusung misi besar untuk menunjukkan kualitas terbaiknya sekaligus membantu tim tamu keluar dari jerat zona merah.

Laga Persija vs Persis Solo merupakan lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Nico mengatakan Laskar Sambernyawa —julukan Persis Solo— telah melakukan persiapan matang untuk pertandingan tersebut. Dia menegaskan Persis siap berjuang maksimal demi meraih hasil positif.

1. Optimisme

“Persiapan buat laga lawan Persija bagus, dan kita siap menjalankan taktik dari pelatih. Karena Persija bukan lawan mudah, mereka tim bagus dan sekarang di tiga teratas klasemen. Namun kita tetap optimis untuk laga nanti dan semoga bisa mendapatkan tiga poin,” kata Alfriyanto Nico dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Senin (27/4/2026).

Pemain kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu mengaku memiliki motivasi tambahan saat kembali bermain di SUGBK. Apalagi, dia pernah menjadi bagian dari Persija selama empat musim sebelumnya.

Cahya Supriadi. Alfriyanto Nico. Okezone

“Senang kembali ke GBK meski akan melawan Persija. Ini momen untuk menunjukkan yang terbaik. Saya tidak akan banyak bicara, saya akan buktikan di lapangan untuk melakukan instruksi dari pelatih,” tambahnya.

2. Pertaruhan di Zona Degradasi

Alfriyanto Nico tercatat masih membela Persija pada putaran pertama musim ini sebelum bergabung dengan Persis Solo di paruh kedua kompetisi. Bersama Macan Kemayoran —julukan Persija Jakarta, dia tampil dalam lima pertandingan dengan total 188 menit bermain.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/49/3214915/persija_jakarta-7SBw_large.jpg
Sudah Tahu Kelemahan Persis Solo, Persija Jakarta Siap Mengamuk di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/49/3214778/bojan_hodak_masih_yakin_persib_bandung_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-WUaj_large.jpg
Poin Persib Bandung Disamai Borneo FC, Bojan Hodak: Masih Ada 5 Pertandingan Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/49/3214709/borneo_fc_menang_3_0_atas_semen_padang_untuk_menyamai_poin_persib_bandung-0Rds_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Menang 3-0, Pesut Etam Samai Poin Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/25/49/3214683/dewa_united_menang_2_1_atas_madura_united_berkat_dua_gol_ricky_kambuaya-4agn_large.jpg
Hasil Madura United vs Dewa United di Super League 2025-2026: Ricky Kambuaya Menggila, Banten Warriors Menang Comeback 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/26/51/1700309/7-cabor-ramaikan-kompetisi-pelajar-entdis-cup-2026-gokart-listrik-jadi-primadona-ona.webp
7 Cabor Ramaikan Kompetisi Pelajar Entdis Cup 2026, Gokart Listrik Jadi Primadona
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/aldila_sutjiadijanice_tjen.jpg
Janice/Aldila Lolos ke Perempat Final Madrid Open 2026 usai Hancurkan Unggulan 6
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement