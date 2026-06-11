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Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:46 WIB
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2026
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2026 (Dok PSSI)
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JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 akan melawan Timnas Australia U-19 pada semifinal Piala AFF U-19 2026. Pelatih Nova Arianto menurunkan 11 pemain terbaiknya. 

1. Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 

Pertandingan semifinal itu digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Kamis (11/6/2026). Kick off dijadwalkan pukul 20.15 WIB. 

Arkhan Kaka dkk wajib memenangi laga berat ini guna dapat melaju ke babak final Piala AFF U-19 2026. Terlebih, dalam 2 edisi terakhir, Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara. 

Anak asuh Nova Arianto tersebut melaju ke babak semifinal usai meraih hasil sempurna di babak grup. Arkhan Kaka dkk total mengumpulkan 9 poin dari kemenangan atas Timnas Myanmar U-19, Timnas Timor Lester U-19, dan Timnas Vietnam U-19. 

Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Timor Leste U-19 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Dari segi produktivitas, Timnas Indonesia U-19 total mencetak 8 gol. Arkhan Kaka, Reno Salampessy, dan Dimas Adi masing-masing mengemas 2 gol. Sementara gawang Timnas Indonesia U-19 hanya kebobolan 1 kali. 

Di sisi lain, Timnas Australia U-19 juga keluar sebagai juara grup C. Namun, pada laga terakhirnya, Timnas Australia U-19 gagal meraih kemenangan. Timnas Australia U-19 hanya bermain imbang 2-2 melawan Timnas Kamboja U-19. 

Pada pertandingan semifinal ini, pelatih Nova Arianto menurunkan Mathew Baker sebagai starter. Ia kembali ke skuad Garuda Muda usai memecahkan rekor pemain muda yang bermain di Timnas Indonesia senior. 

Di sektor depan, Arkhan Kaka dan Dimas Adi tetap menjadi andalan. Sementara Reno Salampessy dan Welber Jardim duduk di bangku cadangan. 

 

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