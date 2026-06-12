Piala AFF U-19 2026: Nova Arianto Bakal Rotasi saat Timnas Indonesia U-19 Hadapi Kamboja

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-19, Nova Arianto, memastikan akan merotasi pemain saat menghadapi Kamboja pada laga perebutan tempat ketiga ASEAN Championship (Piala AFF) U-19 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Garuda Nusantara gagal melaju ke final usai kalah tipis dari Australia.

Timnas Indonesia U-19 harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1 pada babak semifinal yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Kamis (11/6/2026) malam. Selanjutnya, Evandra Florasta dan kawan-kawan akan menghadapi Kamboja untuk memperebutkan posisi ketiga.

Pertandingan tersebut akan kembali digelar di stadion yang sama pada Sabtu (13/6/2026) sore WIB. Nova Arianto menyebut laga itu menjadi kesempatan bagi pemain yang belum banyak mendapatkan menit bermain.

1. Siap Rotasi

Pelatih asal Semarang itu mengungkapkan pemain yang tidak tampil sebagai starter ketika melawan Australia akan diberikan kesempatan untuk turun menghadapi Kamboja. Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi tim selama mengikuti turnamen.

"Di pertandingan perebutan tempat ketiga, kami akan mencoba semua pemain yang tidak tampil hari ini," ujar Nova Arianto dalam keterangan resminya, dikutip pada Jumat (12/6/2026).

Timnas Indonesia U19 vs Australia U19 di Piala AFF U19 2026 (IG/@timnasindonesia)

Nova menjelaskan, turnamen ini dipersiapkan sebagai ajang untuk melihat kemampuan seluruh pemain yang masuk skuad. Oleh karena itu, dia ingin memberikan kesempatan agar semua pemain bisa menunjukkan kualitasnya.

"Karena situasinya di turnamen ini adalah bagaimana saya ingin melihat semua pemain," ungkap Nova.

Ia menegaskan hasil di Piala AFF U-19 2026 bukan menjadi satu-satunya target utama. Menurutnya, ajang ini menjadi bahan evaluasi untuk mempersiapkan tim menghadapi kompetisi yang lebih besar.

"Ya, di awal sejak mulai tampil turnamen ini, ajang ini menjadi test case kami, menjadi bahan evaluasi kami untuk ke depannya," jelas mantan bek Persib Bandung itu.