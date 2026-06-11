Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 di Piala AFF U-19 2026

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 di Piala AFF U-19 2026 (Dok PSSI)

JAKARTA - Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Australia U-19 masih sama kuat 0-0 pada semifinal Piala AFF U-19 2026.

1. Masih Sama Kuat

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Kamis (11/6/2026) malam itu, kedua tim tampil ngotot.

Pertandingan berlangsung sangat ketat. Kedua tim cukup kesulitan untuk menciptakan peluang.

Timnas Australia U-19 tampak sedikit mendominasi jalannya pertandingan pada babak pertama. Namun, skuat Socceroos muda itu kesulitan untuk dapat menerobos ke kotak penalti Timnas Indonesia U-19 yang dikomandoi I Putu Panji.

Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

Anak asuh Nova Arianto juga tampil begitu disiplin dalam bertahan. Hal ini praktis membuat Timnas Australia kesulitan mengembangkan permainan, meski unggul penguasaan bola.

Sesekali skuat Garuda Muda melancarkan serangan. Namun, serangan dari Arkhan Kaka cs belum dapat membahayakan gawang lawan.

Secara statistik, Timnas Australia U-19 unggul penguasaan bola 54% berbanding 46%. Timnas Australia U-19 juga unggul dari sisi tembakan ke gawang yakni 2 berbanding 0.

Hingga babak pertama berakhir, kedua tim masih sama kuat dengan skor 0-0.