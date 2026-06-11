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Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 di Piala AFF U-19 2026: Menang 1-0, Socceroos ke Final!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |22:16 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 di Piala AFF U-19 2026: Menang 1-0, Socceroos ke Final!
Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Australia U-19 di Piala AFF U-19 2026: Menang 1-0, Socceroos ke Final! (Instagam/@timnasindonesia)
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JAKARTA - Timnas Indonesia U-19 kalah 0-1 dari Timnas Australia U-19 pada semifinal Piala AFF U-19 2026. Gol yang dilesakkan Marcus Edward Neil pada menit ke-89 menjadi pembeda dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deliserdang, Kamis (11/6/2026) malam itu. 

Jalannya Babak Kedua 

Timnas Australia U-19 langsung tampil menekan pada awal babak kedua. Sepakan Jai Rose melebar pada menit ke-49 di sisi kanan gawang Timnas Indonesia U-19 yang dikawal Dafa Al Gasemi.

Eizar Jacob tampak terjatuh di kotak penalti pada menit ke-50. Namun, wasit Bainazarov Alimardon asal Kirgiztan tidak menganggapnya sebagai pelanggaran.

Butuh kemenangan dan tampil di hadapan puluhan ribu penonton, Nova Arianto memasukkan Reno Salampessy dan Welber Jardim pada babak kedua.

Arkhan Kaka sempat memberikan ancaman terhadap Timnas Australia U-19. Namun, sepakannya masih melebar ke sisi kiri gawang yang dijaga George Lewis pada menit  ke-54.

Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026 (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2026 (Foto: PSSI)

Tak lama kemudian, giliran Muhammad Isfandyar yang memberikan ancaman. Namun, sepakannya masih melambung.

Intensitas pertandingan semakin ketat. Wasit pun memberikan kartu kuning Amlani Tatu menit 62 karena mengangkat kaki terlalu tinggi ke arah Fabio Azkairawan.

Reno Salampessy lewat skema serangan balik memberikan ancaman berbahaya ke gawang Timnas Australia U-19 pada menit ke-66  Namun, sepakannya masih berhasil dihalau.

Meski begitu, serangan Timnas Indonesia U-19 belum berakhir. Bola liar kemudian berhasil dikuasai Timnas Indonesia U-19. Namun, Arkhan Kaka tak dapat mengeksekusi peluang  dengan sempurna.

Pada menit ke-68, giliran Timnas Australia U-19 mendapatkan peluang. Haine Anthony Eames melepaskan tembakan, tapi melebar ke sisi kiri Dafa Al Gasemi.

 

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