Hasil Persija Jakarta vs Dewa United di Babak Pertama: Gol Telat Maxwell Souza Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

JAKARTA - Persija Jakarta sukses mencuri keunggulan 1-0 atas Dewa United pada babak pertama laga pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung sengit ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain cukup agresif sejak menit awal. Persija Jakarta dan Dewa United kerap melakukan jual beli serangan dalam 10 menit pertama, namun belum ada peluang emas yang benar-benar membahayakan gawang lawan.

Persija Jakarta perlahan mulai mengendalikan permainan, meski masih kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tamu. Dewa United sebenarnya sempat menjebol gawang tuan rumah pada menit ke-24 melalui Egy Maulana Vikri, namun gol tersebut dianulir wasit karena Egy sudah terjebak dalam posisi offside.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-30, belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Skuad Macan Kemayoran tampak cukup kesulitan membongkar pertahanan Tangsel Warrior, sementara Dewa United lebih banyak mengeksplorasi sisi sayap untuk menekan balik.

Dewa United nyaris membuka keran gol pada menit ke-43 lewat tandukan Alex Martins yang masih melambung tipis di atas mistar. Namun, Persija Jakarta akhirnya berhasil memecah kebuntuan di pengujung babak pertama lewat sundulan Maxwell Souza (45+4’). Gol tersebut sekaligus memastikan Macan Kemayoran unggul 1-0 hingga turun minum.