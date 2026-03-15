Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Dewa United di Babak Pertama: Gol Telat Maxwell Souza Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |21:49 WIB
Suasana laga Persija Jakarta vs Dewa United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta sukses mencuri keunggulan 1-0 atas Dewa United pada babak pertama laga pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan yang berlangsung sengit ini digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain cukup agresif sejak menit awal. Persija Jakarta dan Dewa United kerap melakukan jual beli serangan dalam 10 menit pertama, namun belum ada peluang emas yang benar-benar membahayakan gawang lawan.

Persija Jakarta perlahan mulai mengendalikan permainan, meski masih kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tamu. Dewa United sebenarnya sempat menjebol gawang tuan rumah pada menit ke-24 melalui Egy Maulana Vikri, namun gol tersebut dianulir wasit karena Egy sudah terjebak dalam posisi offside.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-30, belum ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan. Skuad Macan Kemayoran tampak cukup kesulitan membongkar pertahanan Tangsel Warrior, sementara Dewa United lebih banyak mengeksplorasi sisi sayap untuk menekan balik.

Persija Jakarta vs Dewa United. (Foto: Instagram/persija)

Dewa United nyaris membuka keran gol pada menit ke-43 lewat tandukan Alex Martins yang masih melambung tipis di atas mistar. Namun, Persija Jakarta akhirnya berhasil memecah kebuntuan di pengujung babak pertama lewat sundulan Maxwell Souza (45+4’). Gol tersebut sekaligus memastikan Macan Kemayoran unggul 1-0 hingga turun minum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/49/3207134/borneo_fc_vs_persib_bandung-RxB6_large.jpg
Hasil Borneo FC vs Persib Bandung di Babak Pertama: Adam Alis Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/49/3207092/persija_jakarta-W5je_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persija Jakarta vs Dewa United di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Siap Menggila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/49/3207094/persib_bandung-K4uo_large.jpg
Link Live Streaming Borneo FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/49/3207078/bojan_hodak-P5Wl_large.jpg
Prediksi Bojan Hodak Jelang Duel Borneo FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bakal Kesulitan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/14/51/1687055/kisah-atlet-gagal-ginjal-dan-harapan-baru-lewat-terapi-capd-enw.webp
Kisah Atlet Gagal Ginjal dan Harapan Baru Lewat Terapi CAPD
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/15/max_dowman.jpg
Bintang Baru Arsenal! Max Dowman Cetak Sejarah Premier League di Usia 16 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement