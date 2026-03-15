JAKARTA – Dinding pertahanan terakhir Persija Jakarta dipastikan akan kembali diperkuat oleh sosok familiar. Carlos Eduardo, kiper andalan asal Brasil, telah menyatakan kesiapan mental dan fisiknya untuk mengawal gawang Macan Kemayoran dalam laga krusial kontra Dewa United.

Pertandingan pekan ke-25 Super League 2025-2026 ini akan tersaji di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (15/3/2026), pukul 20.30 WIB.

Bagi Eduardo, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan panggung pembuktian. Setelah absen dalam empat pertandingan terakhir karena kebijakan rotasi slot pemain asing oleh pelatih Mauricio Souza, Edu kini siap menebus waktu yang hilang dengan performa gemilang di depan ribuan Jakmania.

1. Siap Menggila

Meski sempat terpinggirkan dari skuad dalam beberapa pekan terakhir, Eduardo menegaskan profesionalismenya tidak luntur. Ia tetap menjaga level intensitas latihannya di titik tertinggi agar selalu siap ketika instruksi turun dari pinggir lapangan.

Kesempatan yang datang pekan ini pun disambutnya dengan tekad untuk memberikan kontribusi maksimal.

“Secara pribadi, bagi saya bermain atau tidak, kapan pun itu, saya harus selalu siap. Dalam setiap sesi latihan kami berlatih dengan intensitas yang tinggi. Jadi ketika pelatih memberikan kepercayaan, saya akan siap menjalankan tugas saya,” tegas Eduardo dalam sesi konferensi pers, dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (15/3/2026).

Edu menyadari bahwa Dewa United bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata, namun ia memastikan bahwa seluruh elemen pemain telah mematangkan persiapan guna mengamankan poin penuh.