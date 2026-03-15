Pesan Mauricio Souza Jelang Persija Jakarta vs Dewa United: Wajib Menang demi Jaga Asa Juara!

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menegaskan pasukannya wajib meraih tiga poin saat menjamu Dewa United di pekan ke-25 Super League 2025-2026, pada Minggu (15/3/2026) malam WIB. Menurut Souza, kemenangan dalam laga yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS) itu menjadi harga mati demi menjaga asa Macan Kemayoran juara Super League musim ini.

Dengan kompetisi yang kini hanya menyisakan 10 laga terakhir, pertandingan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan partai hidup-mati untuk terus menempel ketat para pesaing di singgasana papan atas.

Kabar baiknya, kepercayaan diri anak asuh Mauricio Souza ini sedang berada di level tertinggi. Kenangan manis kemenangan 3-1 pada pertemuan pertama musim ini menjadi modal mental yang berharga bagi Emaxwell Souza cs untuk kembali menjinakkan Tangsel Warriors –julukan Dewa United– di hadapan ribuan Jakmania.

1. Persiapan Matang dan Fokus pada Konsistensi

Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengungkapkan seluruh skenario latihan yang ia susun sepanjang pekan telah dijalankan dengan sempurna oleh para pemain. Fokus utamanya saat ini adalah menjaga ritme permainan agar tidak kendur di momen-momen krusial.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

“Kami berhasil mendapatkan semua hal yang sudah kami rencanakan dalam masa persiapan. Secara keseluruhan kami sangat senang dengan apa yang telah kami lakukan. Saya rasa para pemain berlatih dengan sangat baik. Kami siap menjalani pertandingan besar ini dan meraih kemenangan,” kata Mauricio dalam konferensi pers jelang laga, dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (15/3/2026).

Konsistensi menjadi kata kunci bagi Persija. Di sisa musim yang semakin menipis, membuang poin di kandang adalah kesalahan yang sangat dihindari demi menjaga peluang merebut gelar juara tetap terbuka lebar.