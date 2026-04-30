Bobotoh Cantik asal Garut Optimistis Persib Bandung Bungkam Bhayangkara FC 2-1, Begini Katanya!

DUKUNGAN penuh untuk Persib Bandung terus mengalir dari para Bobotoh jelang laga krusial menghadapi Bhayangkara FC pada lanjutan pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Lampung, Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB. Salah satunya datang dari Bobotoh cantik asal Garut, Indriyani, yang optimistis Maung Bandung -julukan Persib Bandung- merebut kembali puncak klasemen sementara.

1. Persib Bandung Segera Salip Borneo FC

Indriyani menilai kemenangan Borneo FC atas Persik dengan skor 1-0 yang membuat posisi Persib Badung tergeser dari puncak hanya bersifat sementara. Menurutnya, Persib Bandung punya peluang besar untuk kembali ke posisi teratas jika mampu menumbangkan Bhayangkara FC.

Indriyani yakin Persib Bandung menang atas Bhayangkara FC. (Foto: Dokumentasi Pribadi)



“Memang sekarang Borneo ada di atas setelah menang dari Persik, tapi saya yakin itu cuma bertahan satu hari. Persib nanti akan kembali ke tempat yang semestinya, yaitu puncak klasemen,” ujar Indriyani.



Saat ini Borneo FC duduk di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 69 poin, sedangkan Persib berada di posisi dua dengan 66. Namun, jika menang atas Bhayangkara FC, Persib Bandung akan kembali ke puncak klasemen karena unggul head-to-head atas Borneo FC.





“Kalau Persib menang, poinnya sama jadi 69. Persib bisa kembali ke puncak karena unggul head-to-head. Jadi peluang itu sangat terbuka,” kata Boja Hodak.

2. Bhayangkara FC Bukan Lawan Mudah bagi Persib Bandung

Meski begitu, Indriyani tidak menampik Bhayangkara FC bukan lawan yang mudah, terlebih pertandingan digelar di Lampung yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tim tuan rumah. Namun, ia tetap percaya kualitas skuad Persib Bandung saat ini cukup untuk mengatasi tekanan tersebut.



“Lawan Bhayangkara jelas tidak mudah, apalagi mereka sekarang lebih kuat dibanding putaran pertama dan main di kandang sendiri. Tapi Persib juga punya pemain-pemain berkualitas dan sekarang permainan tim jauh lebih kompak,” ungkapnya.