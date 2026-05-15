Hasil Semen Padang vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Bikin Tuan Rumah Babak Belur, Bajul Ijo Menang 7-0

PADANG – Pesta gol meriah berhasil dicatatkan Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Semen Padang dalam pekan ke-33 Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Bajul Ijo tersebut tampil sangat dominan dan sukses mempecundangi tim tuan rumah dengan skor telak 7-0 tanpa ampun di Stadion H Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya langsung keluar menekan pertahanan Semen Padang pada awal babak pertama. Tampaknya, tim tamu ingin bisa segera mencetak gol cepat.

Pada menit ke-16, Persebaya berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu didapat setelah Francisco Rivera mampu mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Mihailo Perovic.

Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-19. Kali ini gol tersebut dicatatkan oleh Arief Catur.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Untuk sementara waktu, Persebaya unggul 2-0 atas Semen Padang.

Babak Kedua

Persebaya mencetak gol ketiga ke gawang Semen Padang pada menit ke-50. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Bruno Moreira setelah memanfaatkan umpan Rivera.

Semen Padang vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Semen Padang semakin terpuruk dalam laga tersebut. Pasalnya, Persebaya kembali mencetak gol yang kali ini dicatatkan oleh Mihailo Perovic pada menit ke-63.

Pada menit ke-68, Persebaya lagi-lagi menjebol gawang Semen Padang. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Bruno Paraiba lewat tendangan penalti.