PADANG – Pesta gol meriah berhasil dicatatkan Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Semen Padang dalam pekan ke-33 Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Bajul Ijo tersebut tampil sangat dominan dan sukses mempecundangi tim tuan rumah dengan skor telak 7-0 tanpa ampun di Stadion H Agus Salim, Padang, Jumat (15/5/2026) sore WIB.
Persebaya langsung keluar menekan pertahanan Semen Padang pada awal babak pertama. Tampaknya, tim tamu ingin bisa segera mencetak gol cepat.
Pada menit ke-16, Persebaya berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu didapat setelah Francisco Rivera mampu mencetak gol dengan memanfaatkan umpan Mihailo Perovic.
Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-19. Kali ini gol tersebut dicatatkan oleh Arief Catur.
Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Untuk sementara waktu, Persebaya unggul 2-0 atas Semen Padang.
Persebaya mencetak gol ketiga ke gawang Semen Padang pada menit ke-50. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Bruno Moreira setelah memanfaatkan umpan Rivera.
Semen Padang semakin terpuruk dalam laga tersebut. Pasalnya, Persebaya kembali mencetak gol yang kali ini dicatatkan oleh Mihailo Perovic pada menit ke-63.
Pada menit ke-68, Persebaya lagi-lagi menjebol gawang Semen Padang. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Bruno Paraiba lewat tendangan penalti.