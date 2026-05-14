HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Semen Padang vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Waspadai Kejutan Kabau Sirah

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |16:55 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
PADANG Persebaya Surabaya mematangkan strategi pamungkas menjelang duel kontra Semen Padang FC pada pekan ke-33 Super League 2025-2026. Meski bertindak sebagai tim tamu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mematok target kemenangan mutlak saat melawat ke markas lawan demi menjaga posisi di papan atas klasemen.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Jumat 15 Mei 2026. Tim berjuluk Bajul Ijo datang dengan target membawa pulang poin penuh dari laga tandang ini. Meski menghadapi jadwal padat, skuad Persebaya tetap menjaga fokus untuk meraih hasil maksimal.

Persiapan Persebaya kali ini tidak berjalan ideal karena waktu pemulihan yang cukup singkat. Tim juga baru menyelesaikan perjalanan jauh sebelum bertolak menghadapi Semen Padang.

Selain kondisi fisik pemain yang terkuras, beberapa nama masih dalam pemantauan tim medis akibat cedera. Bernardo Tavares mengakui situasi tersebut membuat tim harus bekerja lebih keras.

“Jadwal perjalanan yang cukup padat membuat kami tidak bisa menjalani latihan tambahan di Surabaya. Selain itu, beberapa pemain juga masih belum berada dalam kondisi seratus persen dan ada yang sedang mengalami cedera,” kata Tavares dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (14/5/2026).

Persebaya Surabaya menang 4-0 atas PSBS Biak officialpersebaya
1. Optimisme Skuad di Tengah Badai Kelelahan

Meski menghadapi keterbatasan, Persebaya tetap optimistis mampu bersaing di papan atas klasemen. Tavares menegaskan semangat para pemainnya tetap terjaga menjelang laga penting tersebut.

“Kami tetap memiliki sebelas pemain yang siap berjuang dan mencoba meraih tiga poin,” tegas Tavares.

Menghadapi Semen Padang yang sudah dipastikan terdegradasi, Persebaya memilih untuk tidak meremehkan lawan. Tavares menilai situasi tersebut justru bisa membuat Kabau Sirah tampil lebih berbahaya.

 

