Bojan Hodak Berduka, sang Ibunda Meninggal Dunia Jelang Laga PSM Makassar vs Persib Bandung

IBUNDA Bojan Hodak meninggal dunia pada Kamis (14/5/2026). Kabar itu disampaikan akun yang menempel dengan Persib Bandung, @bandungfootball.

“Beristirahatlah dalam damai abadi. Hati kami bersama keluarga Hodak hari ini,” tulis @bandungfootball, sembari menampilkan foto ibunda Bojan Hodak, yakni Jelica Hodak.

Ibunda Bojan Hodak meninggal dunia jelang PSM Makassar vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bandungfootball)

1. Bojan Hodak Absen di Laga PSM Makassar vs Persib Bandung

Kabar ini dikhawatirkan mengganggu konsentrasi Bojan Hodak, mengingat pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 19.00 WIB, Persib Bandung akan tandang ke markas PSM Makassar dalam lanjutan pekan ke-33 Super League 2025-2026.

Sejauh ini belum diketahui apakah Bojan Hodak akan pulang ke Kroasia atau tidak untuk melihat prosesi pemakaman sang ibunda. Namun, satu yang pasti, Bojan Hodak dipastikan absen di laga PSM Makassar vs Persib Bandung.

Ia absen mendampingi Berguinho dan kawan-kawan dari pinggir lapangan karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Efek kartu kuning melawan Persija Jakarta, Bojan Hodak sudah mengoleksi enam kartu kuning.

Enam kartu kuning itu membuat Bojan Hodak telah tiga kali absen mendampingi skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Super League 2025-2026. Di dua laga tanpa Bojan Hodak, Persib Bandung tumbang 0-2 di markas Malut United serta menang 5-0 atas Madura United.