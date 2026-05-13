Penyebab Bek Termahal Persib Bandung Layvin Kurzawa Terancam Absen hingga Akhir Musim Ini

BANDUNG – Penyebab bek termahal Persib Bandung Layvin Kurzawa terancam absen hingga akhir musim ini sudah diketahui. Pasalnya, Super League 2025-2026 menyisakan dua pekan lagi.

Persib bikin heboh saat meresmikan perekrutan Kurzawa di bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026 pada Februari silam. Sebab, sosoknya bukanlah pesepakbola sembarangan.

Kurzawa tercatat pernah membela Paris Saint-Germain (PSG) yang kini jadi kesebelasan papan atas Eropa. Ia juga sempat berkostum Timnas Prancis.

1. Rentan Cedera

Sayangnya, pemain kelahiran Frejus itu pernah dibekap cedera parah dan absen hampir setahun penuh. Bahkan, ia tidak memiliki klub selama setengah musim usai dilepas Boavista pada musim panas 2025.

Riwayat cedera itu membuat Persib hanya berani mengontraknya hingga penghujung Super League 2025-2026 atau tepatnya 30 Mei. Pangeran Biru khawatir Kurzawa akan kambuh.

Kekhawatiran itu muncul usai laga kontra Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 sore WIB. Kurzawa, yang masuk dari bangku cadangan di menit ke-62, malah ditarik keluar 18 menit kemudian!