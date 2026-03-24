Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Efek Layvin Kurzawa! Dubes Prancis Ingin Banjiri Super League dengan Pemain Top Negaranya

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |19:22 WIB
Persib Bandung sambut kehadiran Dubes Prancis. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menyatakan ambisinya untuk melihat lebih banyak talenta sepak bola asal negaranya merumput di kompetisi Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai strategi jitu untuk mempererat hubungan bilateral dan pertukaran budaya antara Prancis dan Indonesia melalui jalur olahraga.

Keinginan tersebut disampaikan Penone saat menyambut kunjungan dua bintang asing Persib Bandung asal Prancis, Layvin Kurzawa dan Andrew Jung, di Jakarta pada Selasa (24/3/2026). Pertemuan ini menjadi momentum spesial mengingat kedua pemain tersebut kini menjadi ikon representasi sepak bola Prancis di kancah domestik.

1. Meningkatkan Popularitas Indonesia di Prancis

“Ya, tentu saja, mengapa tidak. Semakin kita mengembangkan kerja sama, semakin masyarakat saling mengenal. Indonesia kini semakin dikenal di Prancis," kata Fabien Penone di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

"Jadi jika para pemain tampil baik, mengapa tidak, tidak hanya di Persib, tetapi juga di klub lain," tambahnya.

Persib Bandung sambut kehadiran Dubes Prancis. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di tengah suasana Idulfitri 1447 H tersebut, Dubes Penone juga menerima kunjungan Direktur Utama Persib, Glenn Timothy Sugita, serta pelatih Bojan Hodak. Agenda ini dikemas khusus untuk merayakan kedekatan emosional antara Prancis dengan klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement