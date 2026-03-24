Efek Layvin Kurzawa! Dubes Prancis Ingin Banjiri Super League dengan Pemain Top Negaranya

JAKARTA – Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Fabien Penone, menyatakan ambisinya untuk melihat lebih banyak talenta sepak bola asal negaranya merumput di kompetisi Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai strategi jitu untuk mempererat hubungan bilateral dan pertukaran budaya antara Prancis dan Indonesia melalui jalur olahraga.

Keinginan tersebut disampaikan Penone saat menyambut kunjungan dua bintang asing Persib Bandung asal Prancis, Layvin Kurzawa dan Andrew Jung, di Jakarta pada Selasa (24/3/2026). Pertemuan ini menjadi momentum spesial mengingat kedua pemain tersebut kini menjadi ikon representasi sepak bola Prancis di kancah domestik.

1. Meningkatkan Popularitas Indonesia di Prancis

“Ya, tentu saja, mengapa tidak. Semakin kita mengembangkan kerja sama, semakin masyarakat saling mengenal. Indonesia kini semakin dikenal di Prancis," kata Fabien Penone di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

"Jadi jika para pemain tampil baik, mengapa tidak, tidak hanya di Persib, tetapi juga di klub lain," tambahnya.

Persib Bandung sambut kehadiran Dubes Prancis. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di tengah suasana Idulfitri 1447 H tersebut, Dubes Penone juga menerima kunjungan Direktur Utama Persib, Glenn Timothy Sugita, serta pelatih Bojan Hodak. Agenda ini dikemas khusus untuk merayakan kedekatan emosional antara Prancis dengan klub kebanggaan warga Jawa Barat tersebut.