HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026, Marc Klok Alihkan Fokus ke Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |20:20 WIB
Marc Klok mengalihkan fokusnya ke Persib Bandung usai gagal memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 (Foto: Instagram/@marcklok)
BANDUNG – Marc Klok tidak mau terlalu kecewa usai gagal menembus skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Ia memilih untuk mengalihkan fokus ke Persib Bandung.

Klok sebelumnya masuk dalam daftar 41 pemain provisional alias sementara. Akan tetapi, ia gagal menembus skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 27-30 Maret, yang berisi 24 orang.

Marc Klok pemain terbaik laga Timnas Indonesia vs Taiwan

Nama Klok masuk dalam 17 pemain yang dicoret pelatih John Herdman. Padahal, ia merupakan salah satu pemain langganan Timnas Indonesia. Sejumlah pemain kawakan lainnya seperti Ernando Ari, Ricky Kambuaya, hingga Egy Maulana Vikri juga dicoret.

1. Fokus ke Persib Bandung

Meski demikian, fokus Klok saat ini bersama Persib yang tinggal menyisakan sembilan pertandingan di Super League 2025-2026. Terdekat, Pangeran Biru itu akan menghadapi Semen Padang FC di Stadion H. Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026.

Klok sama sekali tidak anggap remeh Semen Padang kendati Persib lebih diunggulkan. Gelandang berusia 32 tahun itu menegaskan sang juara bertahan menjadikan sembilan laga sisa sebagai laga final. 

"Kami menatap laga demi laga, terdekat melawan Semen Padang. Setiap pertandingan adalah final," kata Klok, dipetik dari laman resmi Persib, Senin (23/3/2026). 

 

