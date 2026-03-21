Libur Lebaran, Gelandang Persib Bandung Dedi Kusnandar Pulang ke Jatinangor

GELANDANG Persib Bandung Dedi Kusnandar melepas kangen bersama keluarga ketika mendapatkan libur lebaran. Ia mengisi momen lebaran di kampung halaman, tepatnya di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

1. Lupakan Sepakbola Sejenak

Dedi Kusnandar menjaga tradisi berkumpul bersama keluarga besar yang rutin dijalani setiap lebaran. Ia ingin melupakan sepakbola sejenak untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga.

Dedi Kusnandar bersama istri dan kedua anaknya. (Foto: instagram/@dedikusnandar11)

"Lebaran pasti seperti biasa, seperti tahun kemarin. Saya kalau di sini di Jatinangor dan di Bandung. Apalagi ada jeda kompetisi, kita ada kesempatan buat kumpul keluarga seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Dedi Kusnandar, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (21/3/2026).

Pemain berposisi gelandang itu mengakui momen berkumpul dengan keluarga besar sangat sulit dilakukan saat kompetisi bergulir, apalagi sanak saudara yang biasa menetap di luar kota. Alhasil, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan berkumpul bersama keluarga besar.

"Apalagi mungkin keluarga jarang ketemu. Setahun sekali acara ini bisa yang dari luar kota kumpul di Jatinangor," kata pemain yang sempat dipinjamkan Persib Bandung ke Bhayangkara FC pada awal musim ini.

2. Menunggu Kedatangan Teman-Teman

Selain itu, Dedi Kusnandar menantikan kehadiran teman-teman lama yang kerap menjadikan kediamannya sebagai titik temu bersilaturahmi. Ia tak sabar bisa bernostalgia bersama teman-temannya.