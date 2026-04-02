Demi Hafal Alquran dan Jadi Imam Masjid, Pemain Manchester United Berencana Pensiun Kelar Piala Dunia 2026

PEMAIN Manchester United, Noussair Mazraoui, berencana pensiun sebagai pesepakbola profesional kelar Piala Dunia 2026. Keputusan itu diambil pemain Timnas Maroko demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Nantinya setelah pensiun sebagai pesepakbola, ia ingin menghafal Alquran sekaligus menjadi imam masjid. Dengan begitu, Noussair Mazraoui semakin khusyuk dalam menjalankan ibadah.

“Mungkin saya akan memutuskan mengakhiri karier setelah Piala Dunia (2026). Hidup itu singkat. Saya ingin menghafal Alquran dan menjadi imam masjid,” kata Noussair Mazraoui, Okezone mengutip dari Intelregion, Kamis (2/4/2026).

1. Keinginan Lama Noussair Mazraoui

Usut punya usut, keinginan Noussair Mazraoui menjadi penghafal Alquran dan imam masjid sudah dilontarkan pesepakbola 29 tahun sejak 2024. Pernyataan itu diungkapkan Noussair Mazraoui tak lama setelah gabung Manchester United.

Jika benar pensiun kelar Piala Dunia 2026, Noussair Mazraoui harus mengakhiri kontraknya dua tahun lebih cepat bersama Manchester United. Sebab, Noussair Mazraoui masih terikat kontrak bersama Manchester United hingga 30 Juni 2028.

2. Kehilangan Tempat di Era Michael Carrick

Noussair Mazraoui merupakan pemain andalan Manchester United era Ruben Amorim. Dalam pola 3-4-3 racikan Ruben Amorim, Noussair Mazraoui merupakan pemain andalan di posisi wing back kanan.