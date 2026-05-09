Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Bakal Hadapi Qatar U-17, PSSI Ajak Masyarakat Kawal Perjuangan Garuda Asia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |14:49 WIB
Timnas Indonesia U-17 Bakal Hadapi Qatar U-17, PSSI Ajak Masyarakat Kawal Perjuangan Garuda Asia
Timnas Indonesia U-17 siap beraksi di Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengajak seluruh elemen publik untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U-17 yang tengah berjuang di Piala Asia U-17 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada laga krusial menghadapi Qatar yang akan menentukan langkah skuad Garuda Asia menuju babak selanjutnya.

Pertandingan ini merupakan laga kedua di Grup B Piala Asia U-17 2026. Duel sengit tersebut dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu (9/5/2026) dan akan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 23.30 WIB.

Laga ini menjadi momentum penting setelah Timnas Indonesia U-17 berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas China pada laga perdana fase grup. Menyadari tingginya tensi pertandingan kali ini, Yunus menekankan betapa berharganya suntikan semangat dari masyarakat Indonesia.

"Iya, kita gembira, terima kasih, dan mohon dukungannya besok malam (malam ini) lagi Timnas (Indonesia) asuhan Kurniawan. Timnya Kurniawan akan bertanding dengan Qatar," kata Yunus kepada awak media, termasuk iNews Media Group di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026) kemarin.

Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

"Dan menang alhamdulillah, seri ada peluang besar untuk lolos (perempatfinal)," tambahnya.

1. Asa Menuju Piala Dunia U-17 2026

Peluang emas kini terbuka lebar bagi anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto, karena tiket delapan besar akan otomatis membawa mereka lolos ke Piala Dunia U-17 2026. Saat ini, posisi Indonesia cukup menjanjikan di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan tiga poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/51/3217335/timnas_indonesia_u_17-TL6F_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/51/3217266/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_qatar_u_17_di_piala_asia_u_17_2026-Lgrm_large.jpeg
Live Malam Hari di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Qatar di Piala Asia U-17 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/51/3216957/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_qatar_u_17_di_piala_asia_u_17_2026-oJRZ_large.jpg
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Qatar di Piala Asia U-17 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/51/3217057/timnas_indonesia_u_17-PWfi_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Qatar U-17 di Piala Asia U-17 2026
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/08/11/1704681/the-jakmania-resmi-adukan-marc-klok-ke-pssi-jelang-persija-vs-persib-jgx.webp
The Jakmania Resmi Adukan Marc Klok ke PSSI Jelang Persija vs Persib
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/28/timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Cara Nonton Live Streaming Drawing Piala Asia 2027, Nasib Timnas Indonesia Ditentukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement