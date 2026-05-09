Timnas Indonesia U-17 Bakal Hadapi Qatar U-17, PSSI Ajak Masyarakat Kawal Perjuangan Garuda Asia

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengajak seluruh elemen publik untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U-17 yang tengah berjuang di Piala Asia U-17 2026. Fokus utama saat ini tertuju pada laga krusial menghadapi Qatar yang akan menentukan langkah skuad Garuda Asia menuju babak selanjutnya.

Pertandingan ini merupakan laga kedua di Grup B Piala Asia U-17 2026. Duel sengit tersebut dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Sabtu (9/5/2026) dan akan disiarkan langsung oleh RCTI pada pukul 23.30 WIB.

Laga ini menjadi momentum penting setelah Timnas Indonesia U-17 berhasil memetik kemenangan tipis 1-0 atas China pada laga perdana fase grup. Menyadari tingginya tensi pertandingan kali ini, Yunus menekankan betapa berharganya suntikan semangat dari masyarakat Indonesia.

"Iya, kita gembira, terima kasih, dan mohon dukungannya besok malam (malam ini) lagi Timnas (Indonesia) asuhan Kurniawan. Timnya Kurniawan akan bertanding dengan Qatar," kata Yunus kepada awak media, termasuk iNews Media Group di GBK Arena, Jakarta pada Jumat (8/5/2026) kemarin.

Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

"Dan menang alhamdulillah, seri ada peluang besar untuk lolos (perempatfinal)," tambahnya.

1. Asa Menuju Piala Dunia U-17 2026

Peluang emas kini terbuka lebar bagi anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto, karena tiket delapan besar akan otomatis membawa mereka lolos ke Piala Dunia U-17 2026. Saat ini, posisi Indonesia cukup menjanjikan di peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan tiga poin.