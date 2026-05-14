Ini Pemain Pertama yang Didatangkan Jose Mourinho di Real Madrid pada Bursa Transfer Musim Panas 2026

JOSE Mourinho menjadikan gelandang Manchester City, Rodrigo Hernandez Cascante, atau biasa disapa Rodri, sebagai pemain pertama yang akan didatangkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2026. Rodri diincar karena dinilai bisa menyeimbangkan lini tengah Los Blancos -julukan Real Madrid- asuhan Jose Mourinho.

Rodri merupakan kunci keberhasilan Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola. Bahkan pada 2022-2023, gelandang asal Spanyol itu membantu The Citizens -julukan Manchester City- pertama kalinya meraih treble winner, yakni Liga Inggris, Liga Champions dan Piala FA.

Rodri diincar Real Madrid

Tak sampai di situ, Rodri juga memenangkan trofi Ballon dOr 2024, setelah membantu Manchester City memenangkan trofi Liga Inggris 2023-2024. Sayangnya dalam dua musim terakhir, Rodri keluar masuk ruang perawatan dan membuat Manchester City mengalami penurunan performa.

1. Real Madrid Butuh Rodri

Real Madrid juga mengalami penurunan performa semenjak ditinggal Toni Kroos pada musim panas 2024. Ketiadaan Toni Kroos membuat Real Madrid gagal memenangkan trofi prestisius dalam dua musim terakhir.

Untuk mengisi ketiadaan Toni Kroos, Jose Mourinho membutuhkan Rodri. Mengutip dari Team Talk, Real Madrid siap mengeluarkan banyak uang untuk gelandang yang terikat kontrak bersama Manchester City hingga 30 Juni 2027.

Berdasarkan laman Transfermarkt, harga pasaran Rodri mencapai 65 juta euro atau sekira Rp1,3 triliun. Dengan kekuatan dana Real Madrid, mengeluarkan uang Rp1,3 triliun untuk Rodri bukan perkara sulit.