HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta Gabung Persebaya Surabaya, Apa Respons John Herdman?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |10:58 WIB
Ramadhan Sananta segera gabung Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
PENYERANG Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, dikabarkan gabung Persebaya Surabaya setelah meninggalkan klub asal Brunei Darussalam DPMM FC. Menurut laporan @gosball, Persebaya Surabaya telah mengamankan dua pemain untuk musim depan, yakni Shahrul Lasinari dan Ramadhan Sananta.

“Syahrul Lasinari (RB/26th) Ramadhan Sananta (CF/23th) bakal bergabung dengan Persebaya,” tulis akun @gosball.

Ramadhan Sananta dikabarkan gabung Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@gosball)

“Syahrul Lasinari musim ini bermain untuk PSM Makassar, sedangkan Ramadhan Sananta musim ini bermain untuk klub asal Brunei, DPMM FC total mencetak 4 gol dari 27 laga di semua kompetisi,” lanjut @gosball.

1. Catatan Gol Ramadhan Sananta di Liga Super Malaysia

Seperti yang diungkap di atas, Ramadhan Sananta gagal tampil impresif bersama DPMM FC yang eksis di Liga Super Malaysia 2025-2026. Dari 21 laga Liga Super Malaysia 2025-2026, Ramadhan Sananta hanya mengemas dua gol dan satu assist.

Meski mencetak gol sangat sedikit, Ramadhan Sananta tetap dipanggil pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk memperkuat skuad Garuda di FIFA Series 2026. Tampil di laga melawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria, Ramadhan Sananta bermain jauh di bawah harapan.

2. Apa Respons John Herdman?

Sejauh ini, John Herdman belum memberi respons terkait kabar Ramadhan Sananta ke skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Tampil standar di musim 2025-2026, peluang Ramadhan Sananta dipanggil John Herdman untuk FIFA Matchday Juni 2026 agak kecil..

 

