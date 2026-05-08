Tijjani Reijnders Gabung Persib Bandung karena Ingin Main Bareng Eliano di Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |22:43 WIB
Tijjani Reijnders berpotensi gabung Persib Bandung suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@tijjanireijnders)
PEMAIN Manchester City, Tijjani Reijnders, memiliki mimpi yang ingin direalisasikan suatu hari nanti. Ia berhasrat berkarier di Liga Indonesia dan membela klub yang sama dengan sang adik, Eliano Reijnders. Apakah Tijjani Reijnders cocok gabung Persib Bandung?

1. Tijjani Reijnders Diburu Real Madrid

Tijjani Reijnders sempat dua tahun (2023-2025) berkarier di AC Milan. Performa impresif bersama AC Milan membuat gelandang Timnas Belanda itu diboyong Manchester City pada bursa transfer musim panas 2025.

Sayangnya bersama Manchester City, Tijjani Reijnders belum terlalu menonjol. Meski telah mengemas tujuh gol dan delapan assist dari 45 laga musim ini, Tijjani Reijnders pelan-pelan tersingkir dari starting XI asuhan Pep Guardiola.

Meski tampil tak istimewa bersama Manchester City musim ini, Tijjani Reijnders masuk radar Real Madrid. Mengutip dari El Nacional, Manchester City kabarnya siap melepas Tijjani Reijnders di angka 58 juta euro atau setara Rp1,18 triliun.

2. Cocok Gabung Persib Bandung?

Berdasarkan wawancara eksklusif Tijjani Reijnders dengan media Belanda, gelandang 27 tahun itu memiliki keinginan satu klub dengan Eliano Reijnders di Indonesia. Saat ini atau sejak Agustus 2025, Eliano Reijnders membela klub Super League, Persib Bandung.

Saat ini, kontrak Eliano Reijnders bersama Persib Bandung berakhir pada 31 Mei 2027. Kesimpulannya, bersediakah Persib Bandung memperpanjang kontrak Eliano agar sang kakak mau merapat ke Maung Bandung?

 

