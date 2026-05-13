HOME BOLA LIGA SPANYOL

Presiden Real Madrid Tuduh Barcelona Suap Wasit, Begini Respons Blaugrana!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |12:19 WIB
Presiden Real Madrid Tuduh Barcelona Suap Wasit, Begini Respons Blaugrana!
Presiden Real Madrid Florentino Perez menuduh Barcelona telah menyuap wasit. (Foto: Laman resmi Real Madrid)
PRESIDEN Real Madrid, Florentino Perez, menuduh Barcelona sering dibantu wasit. Ia bahkan telah memberikan dokumen setebal 500 halaman kepada UEFA terkait masalah ini.

“LaLiga merupakan musuh kami. Mereka melakukan korupsi sistematis dalam kasus Negreira bersama Barcelona. Namun, kami tidak akan tinggal diam dan menyiapkan dokumen setebal 500 halaman yang akan kami kirim ke UEFA,” kata Florentino Perez, Okezone mengutip dari AS, Rabu (13/5/2026).

Florentino Perez tuduh Barcelona menyuap wasit.
Florentino Perez tuduh Barcelona menyuap wasit.

“Barcelona selalu diuntungkan perihal kasus Negreira. Ada juga klub-klub lain yang dirugikan dan mereka mengatakan itu kepada saya. UEFA memberi kami izin untuk mengirimkan seluruh dokumen,” lanjut Florentino Perez.

1. Kasus Negreira

Bagi yang belum tahu, kasus Negreira merupakan skandal hukum yang melibatkan Barcelona dengan mantan petinggi wasit Spanyol, Jose Maria Enriquez Negreira. Inti dari masalah ini ketika Barcelona mengeluarkan 8,4 juta euro atau sekira Rp172,4 miliar kepada Negreira pada 2001-2018.

Menjadi masalah ketika Barcelona membayarkan uang di atas, Negreira masih menjabat sebagai Wakil Presiden Komite Teknis Wasit Spanyol.

Namun, sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan Barcelona dibantu wasit. Barcelona secara tegas menyampaikan uang itu dibayarkan untuk laporan teknis dan analisis performa wasit.

 

1 2
      
