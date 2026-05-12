Kisah Bocah Ajaib Barcelona Lamine Yamal, Sukses Lewati Rekor Cristiano Ronaldo di Spanyol

Kisah bocah ajaib Barcelona Lamine Yamal menarik untuk diulas Okezone. Pemain andalan Barcelona yang masih berusia 18 tahun baru saja mengangkat trofi Liga Spanyol bersama Blaugrana, menariknya, Barcelona mengunci kemenangan tersebut usai mengalahkan rival abadinya yaitu Real Madrid dengan skor meyakinkan 2-0 pada Senin (11/5/2026) dini hari di Stadion Camp Nou.

Kemenangan ini memastikan Barcelona nyaman di puncak klasemen dengan 91 poin, unggul jauh dari Real Madrid yang mengoleksi 77 poin. Pencapaian ini makin memukau karena usianya baru menginjak 18 tahun, Yamal sudah juara tiga kali La Liga bersama Barcelona pada musim 2022/23, 2024/25, dan 2025/26.

foto Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

1. Lamine Yamal Lampaui Rekor Cristiano Ronaldo

Fakta yang paling mencuri perhatian musim ini adalah Yamal kini mengoleksi tiga gelar La Liga bersama tim utama Barcelona. Angka itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena jumlah itu melampaui total trofi Liga Spanyol yang pernah diraih Cristiano Ronaldo saat membela Real Madrid.

Sepanjang kariernya di Santiago Bernabeu, CR7 hanya berhasil meraih dua gelar La Liga. Sementara Yamal, yang masih berusia di bawah 19 tahun, sudah melewati torehan sang legenda Portugal tersebut.

Pencapaian ini bukan sekadar statistik, ini adalah simbol pergantian zaman. Dari era Ronaldo yang mendominasi Eropa selama lebih dari satu dekade, kini dunia menyaksikan munculnya generasi baru yang dipimpin oleh bocah ajaib dari Barcelona.

2. Barcelona Juara La Liga Musim 2025/2026

Gelar La Liga musim ini terasa sangat istimewa bagi Barcelona. Blaugrana memastikan trofi mereka dengan cara paling dramatis yaitu mengalahkan Real Madrid di El Clasico langsung di Camp Nou.

Kemenangan itu bukan hanya menegaskan superioritas Barcelona atas rival abadinya tersebut, tetapi juga melahirkan sederet catatan bersejarah yang akan dikenang lama oleh para penggemar.