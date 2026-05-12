Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Kisah Bocah Ajaib Barcelona Lamine Yamal, Sukses Lewati Rekor Cristiano Ronaldo di Spanyol

Dian AF , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:27 WIB
Kisah Bocah Ajaib Barcelona Lamine Yamal, Sukses Lewati Rekor Cristiano Ronaldo di Spanyol
Lamine Yamal (Foto: X/BarcelonaFC)
A
A
A

Kisah bocah ajaib Barcelona Lamine Yamal menarik untuk diulas Okezone. Pemain andalan Barcelona yang masih berusia 18 tahun baru saja mengangkat trofi Liga Spanyol bersama Blaugrana, menariknya, Barcelona mengunci kemenangan tersebut usai mengalahkan rival abadinya yaitu Real Madrid dengan skor meyakinkan 2-0 pada Senin (11/5/2026) dini hari di Stadion Camp Nou.

Kemenangan ini memastikan Barcelona nyaman di puncak klasemen dengan 91 poin, unggul jauh dari Real Madrid yang mengoleksi 77 poin. Pencapaian ini makin memukau karena usianya baru menginjak 18 tahun, Yamal sudah juara tiga kali La Liga bersama Barcelona pada musim 2022/23, 2024/25, dan 2025/26. 

foto Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)
foto Lamine Yamal. (Foto: Instagram/fcbarcelona)

1. Lamine Yamal Lampaui Rekor Cristiano Ronaldo

Fakta yang paling mencuri perhatian musim ini adalah Yamal kini mengoleksi tiga gelar La Liga bersama tim utama Barcelona. Angka itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena jumlah itu melampaui total trofi Liga Spanyol yang pernah diraih Cristiano Ronaldo saat membela Real Madrid.

Sepanjang kariernya di Santiago Bernabeu, CR7 hanya berhasil meraih dua gelar La Liga. Sementara Yamal, yang masih berusia di bawah 19 tahun, sudah melewati torehan sang legenda Portugal tersebut.

Pencapaian ini bukan sekadar statistik, ini adalah simbol pergantian zaman. Dari era Ronaldo yang mendominasi Eropa selama lebih dari satu dekade, kini dunia menyaksikan munculnya generasi baru yang dipimpin oleh bocah ajaib dari Barcelona.

2. Barcelona Juara La Liga Musim 2025/2026

Gelar La Liga musim ini terasa sangat istimewa bagi Barcelona. Blaugrana memastikan trofi mereka dengan cara paling dramatis yaitu mengalahkan Real Madrid di El Clasico langsung di Camp Nou.

Kemenangan itu bukan hanya menegaskan superioritas Barcelona atas rival abadinya tersebut, tetapi juga melahirkan sederet catatan bersejarah yang akan dikenang lama oleh para penggemar. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217878//pssi_terbantu_dengan_kehadiran_wospac_barcelona_di_indonesia_okezone-5Rai_large.jpg
PSSI Dukung Kehadiran WOSPAC Barcelona di Indonesia: Demi Kemajuan Sepakbola Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217871//wospac_barcelona_membuka_kantor_perwakilan_di_indonesia_okezone-PWSn_large.jpg
Pernah Orbitkan David Raya hingga Jordi Alba, WOSPAC Barcelona Buka Kantor Perwakilan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/46/3217859//lamine_yamal_mengibarkan_bendera_palestina_saat_perayaan_pesta_juara_liga_spanyol_2025_2026_milik_barcelona-xmjo_large.jpg
Sindir Zionis Israel, Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina saat Rayakan Gelar Liga Spanyol Bersama Barcelona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/46/3217619//barcelona_juara_liga_spanyol_2025_2026_usai_libas_real_madrid_2_0_fcbarcelona-UzpT_large.jpg
Barcelona Juara Liga Spanyol 2025-2026 Usai Libas Real Madrid 2-0!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/11/11/1705729/wospac-barcelona-resmi-hadir-di-indonesia-buka-jalur-talenta-muda-ke-eropa-mqn.webp
Wospac Barcelona Resmi Hadir di Indonesia, Buka Jalur Talenta Muda ke Eropa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/12/bek_muda_hamburger_sv_luka_vuskovic.jpg
Barcelona Terancam Gigit Jari, Transfer Luka Vuskovic Bertepuk Sebelah Tangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement