HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ibunda Bojan Hodak Meninggal Dunia, Persib Bandung Tanpa sang Pelatih di 2 Laga Tersisa?

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |17:18 WIB
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung tengah diselimuti awan kesedihan menyusul kabar wafatnya Jelica Hodak, ibunda dari sang pelatih kepala, Bojan Hodak. Meski sedang berduka mendalam setelah sang ibu dinyatakan berpulang pada Rabu 13 Mei 2026 waktu setempat, pelatih asal Kroasia tersebut menunjukkan profesionalisme luar biasa dengan memilih tetap mendampingi skuad Maung Bandung di sisa laga krusial musim ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menyatakan pihaknya turut berduka atas wafatnya Jelica Hodak. Adhitia mengatakan, seluruh elemen Maung Bandung -julukan Persib- merasakan duka yang mendalam.

"Seluruh keluarga besar Persib turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ibunda tercinta dari Coach Bojan Hodak," tutur Adhitia dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Kamis (14/5/2026).

"Kami memahami bahwa kehilangan seorang ibu merupakan duka yang begitu mendalam. Dalam momen penuh kehilangan ini, doa dan dukungan kami menyertai Coach Bojan serta keluarga besar agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan," tambahnya.

1. Pilih Bertahan demi Gelar Juara Super League

Mendiang Jelica Hodak berpulang pada usia 86 tahun. Ibunda pelatih Persib Bandung itu akan dimakamkan di Kroasia. Meski demikian, Bojan Hodak tidak akan pulang ke Kroasia dalam waktu dekat.

Pelatih berusia 55 tahun itu akan tetap mendampingi Persib Bandung di sisa pertandingan Super League 2025-2026. Hodak akan absen dari bangku cadangan saat Persib bertandang ke markas PSM Makassar pada 17 Mei 2026 akibat akumulasi kartu kuning.

Namun, ia akan kembali ke bench pada pertandingan kontra Persijap Jepara pada 23 Mei 2026. Dua laga ini sangat krusial untuk menentukan juara Super League 2025-2026.

 

