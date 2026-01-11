Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Beckham Putra Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!

Beckham Putra membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas Persija Jakarta di menit kelima (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui hingga menit kelima. Skor laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol dicetak oleh Beckham Putra di menit kelima. Pemain asal Bandung itu memanfaatkan umpan matang Rosembergne da Silva atau Berguinho.

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan lambat di menit-menit awal. Serangan lebih banyak patah karena kedua kesebelasan coba meraba-raba lebih dulu.

Namun, Persib bisa mencetak gol! Umpan Berguinho dari sisi kanan gagal dibuang dengan baik oleh lini pertahanan Persija.

Bola jatuh di depan Beckham yang tanpa kesalahan langsung menaklukkan Carlos Eduardo di mulut gawang. Persib unggul 1-0!