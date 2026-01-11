Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Beckham Putra Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |15:40 WIB
Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Beckham Putra Bawa Maung Bandung Unggul 1-0!
Beckham Putra membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas Persija Jakarta di menit kelima (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Hasil Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui hingga menit kelima. Skor laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026) sore WIB, itu untuk sementara 1-0 untuk Maung Bandung.

Gol dicetak oleh Beckham Putra di menit kelima. Pemain asal Bandung itu memanfaatkan umpan matang Rosembergne da Silva atau Berguinho.

beckham putra foto persib bandung

Jalannya Pertandingan

Duel berjalan lambat di menit-menit awal. Serangan lebih banyak patah karena kedua kesebelasan coba meraba-raba lebih dulu.

Namun, Persib bisa mencetak gol! Umpan Berguinho dari sisi kanan gagal dibuang dengan baik oleh lini pertahanan Persija.

Bola jatuh di depan Beckham yang tanpa kesalahan langsung menaklukkan Carlos Eduardo di mulut gawang. Persib unggul 1-0!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194761/persija_jakarta_naik_rantis_barracuda_untuk_tembus_markas_persib_bandung-ikU7_large.jpg
Laga Penentu Juara Paruh Musim: Persija Jakarta Tembus Barikade Markas Persib Bandung dengan Rantis Barracuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194759/rizky_ridho-VDAH_large.jpg
Banyak Fans Persib Bandung Harap Bek Persija Jakarta Rizky Ridho Pindah ke Maung Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194754/simak_link_live_streaming_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-yt29_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/49/3194734/john_herdman-pKWi_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Saksikan Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/10/11/1664707/market-value-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-meroket-tembus-rp196-miliar-ojj.webp
Market Value Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Meroket, Tembus Rp196 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/11/pelatih_baru_chelsea_liam_rosenior.jpg
Komentar Liam Rosenior usai Debut Kemenangan bersama Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement