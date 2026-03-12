Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Habis Dibantai Borneo FC, Persebaya Surabaya Usung Misi Bangkit Hadapi Persita Tangerang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |15:31 WIB
Habis Dibantai Borneo FC, Persebaya Surabaya Usung Misi Bangkit Hadapi Persita Tangerang
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya mengusung misi kebangkitan saat melawan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-26 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Rabu, 4 April 2026.

Sebelum melawan Persita, skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya- harus kena bantai Borneo FC. Mereka kalah telak 1-5 di Stadion Segiri, Samarinda, pada pekan lalu.

Persebaya Surabaya dihajar Borneo FC 1-5 Persebayaid

1. Evaluasi

Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengatakan sederet evaluasi memang akan dilakukan agar Persebaya kembali ke performa terbaiknya. Dengan begitu, timnya tidak mudah hilang poin dalam laga-laga ke depan.

"Kami harus menjadi tim yang lebih baik saat melawan Persita," kata Bernardo, dilansir dari laman i.League, Kamis (12/3/2026).

Pelatih asal Portugal itu mengakui cukup terpukul dengan kekalahan telak Persebaya dari Borneo FC. Namun, Persebaya tidak boleh berlarut karena kompetisi masih panjang.

"Semua orang merasa sedih, tetapi sekarang yang bisa kami lakukan adalah menganalisis kesalahan dan mencoba memperbaikinya agar bisa tampil lebih baik di masa depan," ujarnya.

 

