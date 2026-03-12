Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Beckham Putra: Kepercayaan Diri Kami Sedang Tinggi!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |04:05 WIB
Jelang Borneo FC vs Persib Bandung, Beckham Putra: Kepercayaan Diri Kami Sedang Tinggi!
Beckham Putra siap tempur di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

WINGER Persib Bandung Beckham Putra mengatakan timnya punya kepercayaan diri tinggi jelang melawan Borneo FC. Sebab, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- belum terkalahkan dalam 11 laga terakhir Super League 2025-2026.

Persib Bandung akan tandang ke markas Borneo FC dalam laga tunda Super League 2025-2026. Laga itu akan dimainkan di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu 15 Maret 2026 pukul 20.30 WIB.

Beckham Putra siap menggila di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)
Beckham Putra siap menggila di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Beckham Putra mengatakan timnya saat ini dalam dalam kepercayaan diri cukup baik. Terlebih, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- baru saja menang 3-0 atas Persik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jawa Barat pada Senin 9 Maret 2026.

"Ini adalah jadi hal bagus untuk persiapan lawan Borneo FC," kata Beckham Putra.

1. Siap Curi Poin di Markas Borneo FC

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan skuad asuhan Bojan Hodak akan melakukan persiapan semaksimal mungkin jelang melawan Borneo FC. Pasalnya, Persib Bandung ingin meraih poin maksimal demi menjaga peluang juara Super League 2025-2026.

"Semoga kami bisa lumayan bagus di kandang Borneo. Kami tahu mereka, mereka kuat," ujar winger Timnas Indonesia ini. 

"Semoga kita bisa manfaatkan itu (Kepercayaan diri tim)," tambah wakil kapten Persib Bandung ini.

 

Halaman:
1 2
      
