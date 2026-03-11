Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, Bojan Hodak: Mereka Pantas

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |21:27 WIB
3 Pemain Persib Bandung Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026, Bojan Hodak: Mereka Pantas
Tiga pemain Persib Bandung dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026 (Foto: iLeague)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, senang tiga pemainnya dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Menurutnya, trio tersebut sangat layak dapat panggilan.

Persib akan melepas tiga pemainnya untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia pada agenda jeda internasional akhir Maret yakni Marc Klok, Beckham Putra, dan Eliano Reijnders. Ketiga pemain tersebut masuk dalam daftar 41 pemain pilihan pelatih John Herdman.

1. Terhenti Sementara

Persib Bandung vs Persik Kediri. (Foto: Instagram/persib)

Kompetisi Super League 2025-2026 akan dihentikan sementara untuk memberikan ruang bagi agenda internasional tersebut. Timnas Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 dan 30 Maret 2026.

Skuad Garuda akan berhadapan dengan Timnas Saint Kitts and Nevis di semifinal. Kemudian, pemenang laga itu akan bersua dengan Timnas Kepulauan Solomon atau Timnas Bulgaria di partai final FIFA Series 2026.

Hodak menilai ketiga pemainnya memang pantas mendapat kesempatan memperkuat skuad Garuda. Ia menyebut kontribusi mereka sangat penting dalam membawa Maung Bandung memimpin klasemen sementara liga musim ini.

“Saya pikir ketiga pemain ini memang layak (dapat panggilan). Pelatih Timnas, pada beberapa bulan terakhir memantau pemain kami saat main di laga AFC, pertandingan internasional, ini laga berat,” ungkap Hodak dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Rabu (11/3/2026).

 

Telusuri berita bola lainnya
