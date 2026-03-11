Respons Bojan Hodak Ditanya Peluang Persib Bandung Juara Super League 2025-2026

PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak belum mau bicara peluang timnya juara Super League 2025-2026. Fokusnya saat ini membawa skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- meraih hasil maksimal di 10 pertandingan saat ini.

Persib Bandung saat ini berada di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan mengumpulkan 57 poin. Di posisi kedua ada Borneo FC dengan 53 poin.

1. Persib Bandung Wajib Tampil Konsisten

Persib Bandung kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)

Bojan Hodak mengatakan Persib Bandung harus tampil konsisten di setiap pertandingan. Ia akan terus melakukan evaluasi agar Beckham Putra dan kawan-kawan dapat meraih hasil maksimal.

"Saya pikir penting buat kami adalah bagaimana menjaga konsistensi. Itu agar kami bertanding bisa memenangkan pertandingan," kata Bojan Hodak.

"Kemudian fokus dari setiap pertandingan ke pertandingan berikutnya. Saya cukup senang, pemain bisa bermain meskipun ada satu dua tiga pemain misalnya mengalami perubahan, tapi tim tetap konsisten," tambah pelatih asal Kroasia ini.

2. Terlalu Dini Bicara Juara Super League 2025-2026

Bojan Hodak mengatakan masih terlalu dini bicara soal kans juara Super League 2025-2026. Sebab, masih ada 10 pertandingan yang akan dimainkan Persib Bandung maupun tim-tim lain.