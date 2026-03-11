Advertisement
Cahya Supriadi Dipanggil ke Timnas Indonesia, PSIM Yogyakarta Puji John Herdman

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |02:24 WIB
Cahya Supriadi Dipanggil ke Timnas Indonesia, PSIM Yogyakarta Puji John Herdman
PSIM Yogyakarta memuji pola pemanggilan pemain Timnas Indonesia dari pelatih John Herdman (Foto: Instagram/@cahya50supriadiii)
A
A
A

MANAJEMEN PSIM Yogyakarta ikut bangga dengan pemanggilan Cahya Supriadi ke Timnas Indonesia. Mereka pun memuji pola yang digunakan pelatih John Herdman.

PSSI merilis daftar 41 pemain yang dipilih Herdman untuk FIFA Series 2026. Namun, nama-nama tersebut masih bersifat sementara yang artinya ada kemungkinan dikerucutkan.

1. Puji John Herdman

John Herdman. (Foto: Laman resmi Bali United)

PSIM menyumbang satu pemain, yakni Cahya Supriadi. Ia harus bersaing dengan Emil Audero, Maarten Paes, Nadeo Argawinata, dan Ernando Ari, untuk tempat di bawah mistar gawang Skuad Garuda.

Meski statusnya masih provisional squad, Manajer PSIM Razzi Taruna mengaku ini sebuah prestasi bagi sang pemain. Ia memberikan apresiasi untuk pola pemanggilan pemain yang diterapkan Herdman.

“Meski pun ini adalah daftar besar yang berisi 41 pemain dan nantinya akan dikerucutkan menjadi dua puluhan nama," kata Razi dalam dilansir dari laman PSIM, Rabu (11/3/2026).

"Bagi kami ini adalah bentuk pengakuan luar biasa dari pelatih baru Timnas, John Herdman, untuk pemain kami Cahya Supriadi,” tambahnya.

 

