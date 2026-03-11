Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bangga Cahya Supriadi Dipanggil ke Timnas Indonesia, PSIM Yogyakarta: Identitas Kami Muncul!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |00:10 WIB
Bangga Cahya Supriadi Dipanggil ke Timnas Indonesia, PSIM Yogyakarta: Identitas Kami Muncul!
PSIM Yogyakarta bangga Cahya Supriadi akan membawa identitas klub ke level nasional (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
A
A
A

MANAJEMEN PSIM Yogyakarta bangga dengan pemanggilan Cahya Supriadi ke skuad sementara Timnas Indonesia. Sebab, identitas Laskar Mataram kini muncul lagi di level nasional.

PSSI merilis daftar 41 pemain yang dipilih pelatih Timnas Indonesia John Herdman untuk FIFA Series 2026. Namun, nama-nama tersebut masih bersifat sementara yang artinya ada kemungkinan dikerucutkan.

1. Bukti Pengakuan

Cahya Supriadi

Manajer PSIM, Razzi Taruna mengatakan, sangat senang Cahya berkesempatan mendapatkan sentuhan dari Herdman. Menurutnya, ini menjadi bukti pengakuan kualitas individu pemain di tengah persaingan ketat level nasional.

“Penting untuk dipahami status Cahya saat ini masuk dalam provisional squad. Ini adalah skuad awal yang didaftarkan PSSI sebelum pemilihan skuad akhir," kata Razzi dilansir dari laman PSIM, Rabu (11/3/2026).

"Kami mengapresiasi proses ini dan sangat bangga identitas PSIM bisa muncul di level nasional setelah sekian lama kita berjuang hingga kembali ke kasta tertinggi," tambahnya.

Razzi juga memberi apresiasi kepada Cahya atas hal ini. Pemanggilan itu tidak terlepas kerja keras eks Persija Jakarta itu bersama PSIM di Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
