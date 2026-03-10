Hasil Bhayangkara FC vs Arema FC di Super League 2025-2026: Comeback Dramatis, The Guardians Bungkam Tim Tamu 2-1

LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Indonesia FC sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan Arema FC dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Selasa (10/3/2026) malam WIB, kemenangan tuan rumah diwarnai drama dua kartu merah untuk tim tamu.

Awalnya Bhayangkara sempat tertinggal 0-1 gara-gara gol Joel Vinicius (45+1’). Tim tuan rumah pun membalas di babak kedua berkat gol Jean Befolo (76’) dan tendangan penalti Moussa Sidibe (88’).

Dengan kemenangan itu Bhayangkara kini duduk di peringkat keenam pada klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 41 poin. Sedangkan Arema tertahan di posisi ke-11 dengan 31 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bhayangkara FC yang bertindak sebagai tuan rumah bermain agresif sejak awal laga babak pertama. Tim berjuluk The Guardians itu tampil percaya diri menekan pertahanan lawan.

Namun, Arema FC bermain solid hingga pertengahan laga. Singo Edan —julukan Arema FC— masih mengandalkan skema serangan balik cepat untuk memberikan perlawanan.

Suasana laga Bhayangkara FC vs Arema FC di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Pada menit-menit akhir babak pertama, Arema FC justru berhasil mencuri keunggulan. Adalah Joel Vinicius (45+1') yang berhasil mencetak gol untuk Singo Edan.

Tak lama setelah itu, Arema FC kehilangan satu pemain akibat pelanggaran keras. Pablo Oliveira terkena kartu merah langsung, namun laga babak pertama tetap berakhir dengan keunggulan Arema FC 1-0.