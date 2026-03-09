Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Debut Manis Imran Nahumarury, Kabau Sirah Menang 2-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |22:35 WIB
Hasil PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Debut Manis Imran Nahumarury, Kabau Sirah Menang 2-0
Suasana laga PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/semenpadangfc)
A
A
A

SLEMAN Semen Padang sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3/2026) malam WIB, tim berjuluk Kabau Sirah tersebut menyudahi perlawanan tuan rumah dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan itu menjadi pasti cukup berkesan untuk Imran Nahumarury. Pasalnya, dia debut menjadi pelatih Semen Padang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSBS dan Semen Padang memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Tampaknya, kedua tim berusaha perlahan mengembangkan pola permainan masing-masing.

Berdasarkan catatan statistik, PSBS Biak Numfor sejatinya tampil lebih mendominasi jalannya pertandingan. Sebab, mereka menguasai bola hingga 60 persen, sedang tim tamu hanya 40 persen.

PSBS Biak mencatatkan lima tembakan ke gawang Semen Padang di babak pertama. Sementara itu, Semen Padang lima kali memberikan ancaman lewat sepakan ke gawang tim tuan rumah.

PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/semenpadangfc)
PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/semenpadangfc)

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta. PSBS dan Semen Padang pasti akan berbenah diri saat turun minum agar tampil lebih baik di babak kedua.

Babak Kedua

Pada menit ke-70, Semen Padang berhasil unggul lebih dahulu atas PSBS. Kepastian itu setelah Guillermo Fernandez Hierro mencatatkan namanya di papan skor.

 

