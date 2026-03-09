Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Akui Persib Bandung Kesulitan Hadapi Persaingan Sengit Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |15:37 WIB
Bojan Hodak Akui Persib Bandung Kesulitan Hadapi Persaingan Sengit Super League 2025-2026
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan posisi puncak klasemen bukan jaminan langkah mudah menuju tangga juara Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai ketatnya persaingan musim ini memaksa setiap tim untuk tampil habis-habisan dan tidak boleh lengah dalam satu laga pun demi menjaga asa meraih takhta tertinggi.

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026. Maung Bandung –julukan Persib– memimpin klasemen dengan koleksi 54 poin dari 23 pertandingan, unggul satu angka atas Borneo FC yang duduk di peringkat kedua.

Walau memimpin klasemen, Hodak mengakui persaingan dalam perebutan gelar juara musim ini sangat berat. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, hampir semua pertandingan tidak bisa diprediksi karena tidak terpaku pada kemenangan tim besar saja.

“Saya selalu berkata bahwa di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Jadi itu kenapa liga ini sangat menarik dan liga ini sangat sulit. Hasil ini hanya membuktikan hal tersebut, liga ini menarik dan sulit,” kata Hodak dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Senin (9/3/2026).

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)
Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

1. Tren Positif Jelang Menjamu Persik Kediri

Terlepas dari itu, Persib Bandung sedang dalam tren positif menjelang pertandingan kontra Persik Kediri. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205910/imran_nahumarury-o9Js_large.jpg
Link Live Streaming PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026 Malam Ini: Imran Nahumarury Bidik Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205908/simak_link_live_streaming_persib_bandung_vs_persik_kediri_di_super_league_2025_2026-NQgT_large.jpg
Link Live Streaming Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Siap Lanjutkan Tren Positif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/49/3205878/simak_jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_persik_kediri_di_super_league_2025_2026_malam_ini-uyFL_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persik Kediri di Super League 2025-2026 Malam Ini: Thom Haye Ingin 3 Poin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205687/rizky_ridho-Zf7E_large.jpg
Statistik Berbicara: Rizky Ridho Jadi Raja Operan Pemain Lokal di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/08/11/1684589/resmi-elkan-baggott-dipanggil-timnas-indonesia-untuk-fifa-series-2026-lqa.webp
Resmi, Elkan Baggott Dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/gelandang_timnas_indonesia_marc_klok.jpg
Dipanggil ke Timnas Indonesia, Marc Klok Bocorkan Komunikasi Rahasia dengan John Herdman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement