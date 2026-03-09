Bojan Hodak Akui Persib Bandung Kesulitan Hadapi Persaingan Sengit Super League 2025-2026

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan posisi puncak klasemen bukan jaminan langkah mudah menuju tangga juara Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia tersebut menilai ketatnya persaingan musim ini memaksa setiap tim untuk tampil habis-habisan dan tidak boleh lengah dalam satu laga pun demi menjaga asa meraih takhta tertinggi.

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen sementara Super League 2025-2026. Maung Bandung –julukan Persib– memimpin klasemen dengan koleksi 54 poin dari 23 pertandingan, unggul satu angka atas Borneo FC yang duduk di peringkat kedua.

Walau memimpin klasemen, Hodak mengakui persaingan dalam perebutan gelar juara musim ini sangat berat. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, hampir semua pertandingan tidak bisa diprediksi karena tidak terpaku pada kemenangan tim besar saja.

“Saya selalu berkata bahwa di liga ini semua bisa saling mengalahkan. Jadi itu kenapa liga ini sangat menarik dan liga ini sangat sulit. Hasil ini hanya membuktikan hal tersebut, liga ini menarik dan sulit,” kata Hodak dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Senin (9/3/2026).

Ramon Tanque (kiri) bersama Saddil Ramdani. (Foto: Instagram/persib)

1. Tren Positif Jelang Menjamu Persik Kediri

Terlepas dari itu, Persib Bandung sedang dalam tren positif menjelang pertandingan kontra Persik Kediri. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB.