Link Live Streaming PSBS Biak vs Semen Padang di Super League 2025-2026 Malam Ini: Imran Nahumarury Bidik Kemenangan!

SLEMAN – Semen Padang FC resmi memulai era baru di bawah kendali Imran Nahumarury dalam upaya meloloskan diri dari jerat degradasi. Mantan juru taktik Malut United tersebut memikul tugas berat untuk membangkitkan mental skuad Kabau Sirah yang tengah terpuruk saat melakoni laga debutnya melawan PSBS Biak pada pekan ke-24 Super League 2025-2026.

Semen Padang FC akan bertandang ke markas PSBS Biak di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (9/3/2026) pukul 20.30 WIB. Laga pekan ke-24 Super League 2025-2026 itu menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan, karena sedang berjuang keluar dari zona merah.

Di satu sisi, laga tersebut akan menjadi debut bagi Imran yang menggantikan posisi Dejan Antonic. Eks pelatih Malut United itu mengaku tidak memiliki banyak waktu dalam masa persiapan, mengingat baru ditunjuk pada Kamis 5 Maret 2026 lalu.

“Persiapan kami lakukan dua hari setelah menjalani laga terakhir (melawan PSIM Yogyakarta). Saya juga baru bergabung disini,” kata Imran, dilansir dari laman I.League, Senin (9/3/2026).

1. Antusiasme Pemain di Tengah Keterbatasan Waktu

Meski demikian, Imran menegaskan anak asuhnya dalam mode tempur jelang pertandingan kontra PSBS Biak. Sebab, skuad Kabau Sirah sadar pertandingan nanti sangat penting.

Semen Padang vs Malut United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@malutunitedfc)

“Ini adalah laga yang sangat penting bagi kami. Dan pemain sangat antusias untuk menjalani pertandingan nanti. Pemain yang sangat antusias menjadi hal yang sangat baik untuk kami untuk menjalani pertandingan,” tambah Imran.

Tak lupa, Imran juga meminta doa dan dukungan dari seluruh suporter Semen Padang FC. Dia menegaskan bahwa anak asuhnya bakal tampil habis-habisan demi membawa pulang poin penuh dari Sleman.