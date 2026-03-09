Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Dipermalukan Borneo FC, Bernardo Tavares Janji Bakal Evaluasi Total

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |02:01 WIB
Persebaya Surabaya Dipermalukan Borneo FC, Bernardo Tavares Janji Bakal Evaluasi Total
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SAMARINDA Persebaya Surabaya harus pulang dengan kepala tertunduk setelah digilas Borneo FC dengan skor telak 1-5 di pekan ke-25 Super League 2025-2026.. Menanggapi hasil minor tersebut, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares menegaskan akan segera melakukan bedah taktik dan evaluasi menyeluruh terhadap performa skuad Bajul Ijo agar hasil serupa tidak terulang kembali.

Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu dimaksimalkan di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 7 Maret 2026 malam WIB.

Bernardo Tavares mengakui Borneo FC tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat sepanjang laga. Menurutnya, Persebaya sebenarnya juga mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi hanya berhasil mengonversinya menjadi satu gol.

“Kami juga punya beberapa peluang, tetapi hanya mampu mencetak satu gol. Sekarang kami harus melihat kembali pertandingan ini dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi,” kata Bernardo Tavares dilansir Persebaya, Senin (9/3/2026).

Borneo FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)
Borneo FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Analisis Strategi yang Tak Berjalan

Pelatih asal Portugal itu mengatakan timnya sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan. Namun, hasil akhir memang tidak sesuai harapannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205670/beckham_putra_bersama_febri_hariyadi-pZEB_large.jpg
Febri Hariyadi Harus Menepi hingga Akhir Musim, Beckham Putra Beri Dukungan Moril
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205713/bruno_moreira_ingin_persebaya_surabaya_bangkit_setelah_dihajar_borneo_fc_5_1-C3Ll_large.jpg
Persebaya Surabaya Dibantai Borneo FC 5-1, Bruno Moreira: Kami Harus Bangkit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205784/pssi_pers_kecam_dugaan_intimidasi_wartawan_kelar_laga_malut_united_vs_psm_makassar_pssipers-ENWG_large.jpg
PWI dan PSSI Pers Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan Kelar Laga Malut United vs PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205771/thoriq_alkatiri_sempat_kena_pukul_suporter_kelar_laga_malut_united_vs_psm_makassar_thoriqalkatirii-kc8L_large.jpg
Kronologi Wasit Thoriq Alkatiri Dipukul Suporter Kelar Laga Malut United vs PSM Makassar
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/08/51/1684583/hasil-all-england-2026-raymondjoaquin-terhenti-di-semifinal-indonesia-tanpa-gelar-dgy.webp
Hasil All England 2026: Raymond/Joaquin Terhenti di Semifinal, Indonesia Tanpa Gelar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/31/gelandang_timnas_indonesia_thom_haye_foto_pssi.jpg
Ini Alasan John Herdman Coret Thom Haye dan Shayne Pattynama dari Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement