Persebaya Surabaya Dipermalukan Borneo FC, Bernardo Tavares Janji Bakal Evaluasi Total

SAMARINDA – Persebaya Surabaya harus pulang dengan kepala tertunduk setelah digilas Borneo FC dengan skor telak 1-5 di pekan ke-25 Super League 2025-2026.. Menanggapi hasil minor tersebut, pelatih Persebaya, Bernardo Tavares menegaskan akan segera melakukan bedah taktik dan evaluasi menyeluruh terhadap performa skuad Bajul Ijo agar hasil serupa tidak terulang kembali.

Pertemuan kedua tim itu dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu dimaksimalkan di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 7 Maret 2026 malam WIB.

Bernardo Tavares mengakui Borneo FC tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapat sepanjang laga. Menurutnya, Persebaya sebenarnya juga mampu menciptakan sejumlah peluang, tetapi hanya berhasil mengonversinya menjadi satu gol.

“Kami juga punya beberapa peluang, tetapi hanya mampu mencetak satu gol. Sekarang kami harus melihat kembali pertandingan ini dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi,” kata Bernardo Tavares dilansir Persebaya, Senin (9/3/2026).

Borneo FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Analisis Strategi yang Tak Berjalan

Pelatih asal Portugal itu mengatakan timnya sudah bekerja keras sepanjang 90 menit permainan. Namun, hasil akhir memang tidak sesuai harapannya.