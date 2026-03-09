Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Febri Hariyadi Harus Menepi hingga Akhir Musim, Beckham Putra Beri Dukungan Moril

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |01:01 WIB
Febri Hariyadi Harus Menepi hingga Akhir Musim, Beckham Putra Beri Dukungan Moril
Pemain Persib Bandung, Beckham Putra (kiri) bersama Febri Hariyadi. (Foto: Instagram/beckham_put7)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas cedera parah yang menimpa mantan rekan setimnya, Febri Hariadi. Akibat cedera tersebut, pemain yang akrab disapa Bow itu dipastikan harus mengakhiri kompetisi Super League 2025-2026 lebih cepat guna menjalani masa pemulihan panjang.

Beckham Putra berharap, Febri tetap tegar dalam menjalani masa pemulihan. Dia pun mengatakan bahwa pemain itu harus sabar menjalani masa-masa pemulihannya.

"Ya, sangat sedihlah. Apalagi saya selalu dekat dengan A Bow (sapaan akrab Febri), selalu monitor juga bagaimana kondisinya setelah tahu ada injury lagi. Sangat sedih, apalagi saya sangat dekat banget dengan dia," ujar Beckham dalam keterangannya, dikutip Senin (9/3/2026).

1. Menjaga Mentalitas di Tengah Cedera Berulang

Pemain berposisi gelandang itu mengaku langsung menghubungi Febri sesaat setelah mendengar kabar cedera saat latihan bersama Persis Solo. Dia menyadari, tantangan terbesar bagi seorang pemain yang mengalami cedera berulang adalah menjaga kondisi psikologis agar tidak terpuruk.

Febri Hariyadi ingin menyelamatkan Persis Solo dari degradasi
Febri Hariyadi ingin menyelamatkan Persis Solo dari degradasi

"Saya harap dia bisa sabar, bisa lebih cepat lagi recovery-nya. Semoga tidak ada lagi cedera berkelanjutan dan tidak trauma, karena terkadang kalau sudah kedua kalinya (cedera) malah jadi trauma," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205713/bruno_moreira_ingin_persebaya_surabaya_bangkit_setelah_dihajar_borneo_fc_5_1-C3Ll_large.jpg
Persebaya Surabaya Dibantai Borneo FC 5-1, Bruno Moreira: Kami Harus Bangkit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205784/pssi_pers_kecam_dugaan_intimidasi_wartawan_kelar_laga_malut_united_vs_psm_makassar_pssipers-ENWG_large.jpg
PWI dan PSSI Pers Kecam Dugaan Intimidasi Wartawan Kelar Laga Malut United vs PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205771/thoriq_alkatiri_sempat_kena_pukul_suporter_kelar_laga_malut_united_vs_psm_makassar_thoriqalkatirii-kc8L_large.jpg
Kronologi Wasit Thoriq Alkatiri Dipukul Suporter Kelar Laga Malut United vs PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/49/3205741/hanif_sjahbandi_fokus_pemulihan_cedera_dan_mengemban_tugas_sebagai_presiden_appi_hanifsjahbandi-mdLG_large.jpg
Begini Aktivitas Hanif Sjahbandi Isi Waktu Luang Setelah Absen Perkuat Persija Jakarta hingga Akhir Musim
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/08/11/1684591/respons-kurniawan-usai-timnas-indonesia-bentrok-malaysia-di-piala-aff-u17-2026-jkp.webp
Respons Kurniawan usai Timnas Indonesia Bentrok Malaysia di Piala AFF U-17 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/25/bojan_hodak_igor_tolic.jpg
Jelang Lawan Persik Kediri, Bojan Hodak Ketar-ketir Singgasana Persib Bandung Terancam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement