Febri Hariyadi Harus Menepi hingga Akhir Musim, Beckham Putra Beri Dukungan Moril

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas cedera parah yang menimpa mantan rekan setimnya, Febri Hariadi. Akibat cedera tersebut, pemain yang akrab disapa Bow itu dipastikan harus mengakhiri kompetisi Super League 2025-2026 lebih cepat guna menjalani masa pemulihan panjang.

Beckham Putra berharap, Febri tetap tegar dalam menjalani masa pemulihan. Dia pun mengatakan bahwa pemain itu harus sabar menjalani masa-masa pemulihannya.

"Ya, sangat sedihlah. Apalagi saya selalu dekat dengan A Bow (sapaan akrab Febri), selalu monitor juga bagaimana kondisinya setelah tahu ada injury lagi. Sangat sedih, apalagi saya sangat dekat banget dengan dia," ujar Beckham dalam keterangannya, dikutip Senin (9/3/2026).

1. Menjaga Mentalitas di Tengah Cedera Berulang

Pemain berposisi gelandang itu mengaku langsung menghubungi Febri sesaat setelah mendengar kabar cedera saat latihan bersama Persis Solo. Dia menyadari, tantangan terbesar bagi seorang pemain yang mengalami cedera berulang adalah menjaga kondisi psikologis agar tidak terpuruk.

"Saya harap dia bisa sabar, bisa lebih cepat lagi recovery-nya. Semoga tidak ada lagi cedera berkelanjutan dan tidak trauma, karena terkadang kalau sudah kedua kalinya (cedera) malah jadi trauma," tambahnya.