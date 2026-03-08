Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kronologi Wasit Thoriq Alkatiri Dipukul Suporter Kelar Laga Malut United vs PSM Makassar

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |19:54 WIB
Kronologi Wasit Thoriq Alkatiri Dipukul Suporter Kelar Laga Malut United vs PSM Makassar
Thoriq Alkatiri sempat kena pukul suporter kelar laga Malut United vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/@thoriqalkatirii)
WASIT berlisensi FIFA milik Indonesia, Thoriq Alkatiri, terkena pukulan suporter selepas laga Malut United versus PSM Makassar. Oknum suporter itu memukul Thoriq Alkatiri menggunakan sebuah kain saat situasi tegang usai pertandingan.

1. Thoriq Alkatiri Sempat Batalkan Gol Malut United

Insiden pemukulan itu bermula ketika Thoriq Alkatiri selesai memimpin laga Malut United versus PSM Makassar di lanjutan pekan ke-25 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara pada Sabtu 7 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan selesai dengan skor sama kuat 3-3.

Dalam laga tersebut, Malut United sempat mencetak gol keempat lewat David Da Silva. Namun, setelah mengecek VAR, Thoriq Alkatiri tidak mengesahkan gol tersebut lantaran David Da Silva dinilai sudah melakukan pelanggaran terlebih dahulu.

Momen Thoriq Alkatiri terkena pukulan kain dari oknum suporter kelar laga Malut United vs PSM. (Foto : Instagram/@forum_wasit_idn)
Momen Thoriq Alkatiri terkena pukulan kain dari oknum suporter kelar laga Malut United vs PSM. (Foto : Instagram/@forum_wasit_idn)

Keputusan ini membuat ofisial Malut United tidak puas. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram Forum Wasit Indonesia (@forum_wasit_idn), Thoriq Alkatiri terlihat diikuti beberapa ofisial Malut United yang merasa tidak puas dengan keputusannya.

Wasit berusia 37 tahun itu diteriaki dan diikuti hingga lorong stadion Gelora Kie Raha. Thoriq Alkatiri memang mendapatkan pengawalan dari steward, tetapi saat hendak memasuki lorong stadion, seorang oknum suporter mengambil celah dengan memukul wasit kelahiran Purwakarta, Jawa Barat, itu dengan sebuah kain.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
