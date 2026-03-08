Begini Aktivitas Hanif Sjahbandi Isi Waktu Luang Setelah Absen Perkuat Persija Jakarta hingga Akhir Musim

HANIF Sjahbandi dipastikan absen dari Persija Jakarta hingga akhir musim 2025-2026. Pemain 28 tahun itu diketahui absen dari skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- karena cedera lutut.

Meski demikian, Hanif Sjahbandi tetap berlatih secara mandiri dan mengisi waktu kosong dengan berorganisasi. Mantan pemain Arema FC itu mengungkapkan, program latihan mandiri sudah disiapkan timnya dan dibantu tim kepelatihan Persija Jakarta.

1. Jadi Presiden APPI

Selain latihan mandiri, Hanif Sjahbandi juga turut menggerakkan roda organisasi Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia atau APPI. Hanif Sjahbandi terpilih sebagai Presiden atau pimpinan tertinggi organisasi tersebut untuk periode 2026-2029.

“Ya alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, bisa bertemu teman-teman semua ya. Ya memang kendala saya cedera lutut, harus absen dengan waktu yang tidak cepat, lama. Musim ini saya selesai. Mungkin saya harus tetap fokus untuk menata musim depan. Namun, di luar itu tidak menutup saya juga untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ya,” kata Hanif Sjahbandi kepada awak media, termasuk Okezone di Kantor APPI, Jakarta, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

“Saya juga rutin melakukan latihan sendiri, saya minta program sama tim, sama medis tim untuk melakukan latihan fisioterapis. Di luar itu juga saya juga membantu APPI untuk menjalankan organisasi, seperti itu. Jadi enggak nganggur lah saya,” sambung pemegang tujuh caps bersama Timnas Indonesia ini.