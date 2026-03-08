Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Adaptasi Federico Barba di Persib Bandung, Tak Masalah Ubah Pola Latihan demi Hormati Ramadhan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |03:01 WIB
Kisah Adaptasi Federico Barba di Persib Bandung, Tak Masalah Ubah Pola Latihan demi Hormati Ramadhan
Pemain Persib, Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pemain asal Italia, Federico Barba, mulai merasakan keunikan budaya sepak bola Indonesia di musim perdana bersama Persib Bandung pada kompetisi Super League 2025-2026. Mantan penggawa Como 1907 tersebut mengaku sangat menikmati pengalaman pertamanya menjalani rutinitas tim di tengah suasana bulan suci Ramadhan.

Berada di dalam tim yang mayoritas pemainnya beragama Islam membuat Barba ikut merasakan suasana Ramadhan di lingkungan klub. Bek asal Italia itu mengaku tidak keberatan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang dijalankan tim selama bulan suci.

Menurut Barba, perubahan jadwal kegiatan tim selama Ramadhan merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Eks pemain Como 1907 itu menilai setiap pemain harus mampu menghargai budaya dan kebiasaan yang berlaku di klub tempatnya bermain.

1. Fleksibilitas Latihan

Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah menggelar sesi latihan pada malam hari. Skuad Maung Bandung –julukan Persib– kini menjalani latihan mulai pukul 20.30 WIB, waktu yang sama dengan jadwal pertandingan selama Ramadhan.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)
Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

“Kami hanya perlu mengubah waktu latihan, beradaptasi, atau seperti sekarang, kami menggelar latihan di waktu yang sama dengan jadwal pertandingan. Jadi bagi saya tidak ada yang berubah,” kata Barba dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Minggu (8/3/2026).

Barba menuturkan dirinya tidak mengalami kesulitan dengan perubahan jam pertandingan. Dia menilai pemain profesional harus siap bermain kapan pun sesuai ketentuan yang ditetapkan operator liga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205507/febri_hariyadi-ur1N_large.jpg
Febri Hariyadi Alami Cedera saat Dipinjamkan ke Persis Solo, Persib Bandung Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205504/bojan_hodak-Jirw_large.jpg
Skuad Persib Bandung Lengkap Jelang Hadapi Persik Kediri, Bojan Hodak Justru Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205607/laga_malut_united_vs_psm_makassar_berakhir_3_3-pMYD_large.jpg
Hasil Malut United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Drama 6 Gol Berakhir Sama Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205596/exco_pssi_menyoroti_kasus_rasisme_di_laga_persebaya_surabaya_vs_persib_bandung-DGZK_large.jpeg
Exco PSSI Soroti Kasus Rasisme di Laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/07/11/1684271/menakar-kans-elkan-baggott-main-untuk-timnas-indonesia-di-fifa-series-2026-tqc.webp
Menakar Kans Elkan Baggott Main untuk Timnas Indonesia di FIFA Series 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/07/psm_makassar_vs_malut_united.jpg
Drama VAR dan 6 Gol! Malut United vs PSM Makassar Berakhir Tanpa Pemenang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement