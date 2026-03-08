Kisah Adaptasi Federico Barba di Persib Bandung, Tak Masalah Ubah Pola Latihan demi Hormati Ramadhan

BANDUNG – Pemain asal Italia, Federico Barba, mulai merasakan keunikan budaya sepak bola Indonesia di musim perdana bersama Persib Bandung pada kompetisi Super League 2025-2026. Mantan penggawa Como 1907 tersebut mengaku sangat menikmati pengalaman pertamanya menjalani rutinitas tim di tengah suasana bulan suci Ramadhan.

Berada di dalam tim yang mayoritas pemainnya beragama Islam membuat Barba ikut merasakan suasana Ramadhan di lingkungan klub. Bek asal Italia itu mengaku tidak keberatan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang dijalankan tim selama bulan suci.

Menurut Barba, perubahan jadwal kegiatan tim selama Ramadhan merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Eks pemain Como 1907 itu menilai setiap pemain harus mampu menghargai budaya dan kebiasaan yang berlaku di klub tempatnya bermain.

1. Fleksibilitas Latihan

Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah menggelar sesi latihan pada malam hari. Skuad Maung Bandung –julukan Persib– kini menjalani latihan mulai pukul 20.30 WIB, waktu yang sama dengan jadwal pertandingan selama Ramadhan.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

“Kami hanya perlu mengubah waktu latihan, beradaptasi, atau seperti sekarang, kami menggelar latihan di waktu yang sama dengan jadwal pertandingan. Jadi bagi saya tidak ada yang berubah,” kata Barba dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (iLeague), Minggu (8/3/2026).

Barba menuturkan dirinya tidak mengalami kesulitan dengan perubahan jam pertandingan. Dia menilai pemain profesional harus siap bermain kapan pun sesuai ketentuan yang ditetapkan operator liga.