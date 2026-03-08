Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Skuad Persib Bandung Lengkap Jelang Hadapi Persik Kediri, Bojan Hodak Justru Pusing

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |01:01 WIB
Skuad Persib Bandung Lengkap Jelang Hadapi Persik Kediri, Bojan Hodak Justru Pusing
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak (kanan). (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sedang didera kebingungan positif dalam menentukan komposisi 11 pemain inti untuk menghadapi Persik Kediri. Pasalnya, hampir seluruh penggawa Pangeran Biru saat ini berada dalam kondisi fisik prima dan memiliki kepercayaan diri tinggi untuk diturunkan sejak menit awal.

Pertemuan Persib vs Persik merupakan laga pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Senin, 9 Maret 2026 mendatang.

Bojan Hodak menyampaikan kabar baik mengenai kondisi fisik dan mental anak asuhnya cukup baik. Jadi, hampir seluruh pemain dalam kondisi siap tempur.

Situasi ini membuat persaingan memperebutkan starting eleven menjadi sangat ketat. Suasana ruang ganti sedang dalam kondisi terbaik menyusul hasil positif yang diraih sepanjang musim ini.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Persaingan Ketat Menembus Skuad Utama

"Mereka terlihat sangat senang dan ingin bermain. Ini justru menjadi masalah bagi saya karena bingung menentukan siapa yang akan tampil di sebelas pemain pertama," kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib, dikutip Minggu (8/3/2026).

"Tapi sisi baiknya, semua pemain melakukan pemulihan dengan sangat baik," tambahnya.

 

