Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Ingin Putus Rekor Tak Pernah Menang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |17:15 WIB
Borneo FC vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Ingin Putus Rekor Tak Pernah Menang
Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengusung misi ambisius jelang laga kontra Borneo FC di pekan ke-25 Super League 2025-2026 (Foto: i.League)
A
A
A

SAMARINDA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengusung misi ambisius jelang laga kontra Borneo FC di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Ia berupaya keras memutus tren negatif yang dialami Bajul Ijo.

Persebaya menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Borneo FC pada pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu (7/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Tak Pernah Menang dalam 7 Tahun

Ernando Ari catatkan 100 laga bersama Persebaya Surabaya

Tavares menyadari timnya akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang tersebut. Ia menilai Borneo FC selalu tampil kuat ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Menurutnya, catatan pertemuan kedua tim di Samarinda menunjukkan betapa sulitnya Persebaya meraih hasil positif. Bahkan, Bajul Ijo sudah hampir tujuh tahun tidak mampu membawa pulang kemenangan dari kandang Pesut Etam.

“Jika melihat sejarah pertandingan antara Borneo FC dan Persebaya, terakhir kali Persebaya menang di Samarinda adalah pada 23 Juni 2019. Itu waktu yang sangat lama. Artinya Borneo FC sangat, sangat kuat ketika bermain di kandang,” ujar Tavares dikutip dari laman resmi iLeague, Sabtu (7/3/2026).

Meski begitu, fokus utama Persebaya tetap tertuju pada persiapan menghadapi pertandingan penting tersebut. Tavares mengakui timnya masih menghadapi beberapa kendala akibat cedera yang dialami sejumlah pemain.

Situasi itu membuat jajaran pelatih harus lebih teliti dalam menentukan komposisi terbaik. Mereka perlu memastikan tim tetap kompetitif kendati tidak dalam kondisi skuad yang sepenuhnya ideal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205554/persijap_jepara_vs_persis_solo-REr8_large.jpg
Buntut Kericuhan Derby Jateng, PSSI Ancam Perpanjang Larangan Suporter Tandang Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/49/3205545/arya_sinulingga-TBjg_large.jpeg
Kecam Kerusuhan Suporter di Laga Persijap Jepara vs Persis Solo, PSSI: Seolah Lupa Perihnya Tragedi Kanjuruhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/49/3205388/persib_bandung-ZoCU_large.jpg
Berkah Ramadhan: Persib Bandung Salurkan Bantuan bagi Korban Longsor di Cisarua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/49/3205384/ezra_walian-JOIz_large.jpg
Statistik Gemilang di Persik Kediri, Ezra Walian Kirim Kode Keras ke Pelatih Timnas John Herdman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/06/51/1683955/menpora-erick-dukung-fpti-fasilitasi-pelaporan-ke-polisi-negara-berpihak-pada-korban-dugaan-kekerasan-seksual-wst.webp
Menpora Erick Dukung FPTI Fasilitasi Pelaporan ke Polisi: Negara Berpihak Pada Korban Dugaan Kekerasan Seksual
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/Profil/S/susy_susanti.jpg
Susi Susanti Soroti Kasus Kekerasan Atlet Panjat Tebing, Dukung Langkah Erick Thohir Lindungi Atlet
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement