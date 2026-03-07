Borneo FC vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Ingin Putus Rekor Tak Pernah Menang

SAMARINDA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengusung misi ambisius jelang laga kontra Borneo FC di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Ia berupaya keras memutus tren negatif yang dialami Bajul Ijo.

Persebaya menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Borneo FC pada pekan ke-25 Super League 2025-2026. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu (7/3/2026) pukul 20.30 WIB.

1. Tak Pernah Menang dalam 7 Tahun

Tavares menyadari timnya akan menghadapi tantangan berat dalam laga tandang tersebut. Ia menilai Borneo FC selalu tampil kuat ketika bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Menurutnya, catatan pertemuan kedua tim di Samarinda menunjukkan betapa sulitnya Persebaya meraih hasil positif. Bahkan, Bajul Ijo sudah hampir tujuh tahun tidak mampu membawa pulang kemenangan dari kandang Pesut Etam.

“Jika melihat sejarah pertandingan antara Borneo FC dan Persebaya, terakhir kali Persebaya menang di Samarinda adalah pada 23 Juni 2019. Itu waktu yang sangat lama. Artinya Borneo FC sangat, sangat kuat ketika bermain di kandang,” ujar Tavares dikutip dari laman resmi iLeague, Sabtu (7/3/2026).

Meski begitu, fokus utama Persebaya tetap tertuju pada persiapan menghadapi pertandingan penting tersebut. Tavares mengakui timnya masih menghadapi beberapa kendala akibat cedera yang dialami sejumlah pemain.

Situasi itu membuat jajaran pelatih harus lebih teliti dalam menentukan komposisi terbaik. Mereka perlu memastikan tim tetap kompetitif kendati tidak dalam kondisi skuad yang sepenuhnya ideal.