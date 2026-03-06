Mimpi Kiper Timnas Indonesia Ernando Ari Antar Persebaya Surabaya Juara Super League

KIPER Persebaya Surabaya Ernando Ari sudah mencatatkan 100 laga bersama sang klub. Ia memiliki mimpi membawa Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- meraih gelar juara Super League suatu hari nanti.

Pemain berposisi kiper itu mencatatkan laga ke-100 saat Persebaya melawan Persib Bandung. Pertemuan kedua tim berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin 2 Maret 2026 malam WIB.

Ernando Ari catatkan 100 laga bersama Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya.id)

1. Ingin Berikan Performa Terbaik untuk Persebaya Surabaya

Ernando Ari mengatakan akan terus memberikan kontribusi terbaik untuk Persebaya Surabaya. Ia ingin Persebaya Surabaya bisa meraih gelar juara kompetisi kasta teratas Tanah Air.

"Target saya tentu ingin membawa Persebaya menjadi juara. Secara pribadi, ambisi saya adalah selalu tampil maksimal di setiap pertandingan," kata Ernando Ari, Okezone mengutip dari laman Persebaya, Kamis (5/3/2026).

"Selain itu, memberikan kontribusi terbaik demi membawa Persebaya meraih gelar,” tambah Ernando Ari.

2. Tidak Mudah Cetak 100 Laga untuk Persebaya Surabaya

Kiper asal Semarang itu sangat bersyukur dapat mencatatkan 100 laga untuk Persebaya Surabaya. Menurutnya tidak mudah untuk sampai ke titik saat ini.