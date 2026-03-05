Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tinggalkan Sassuolo pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes meninggalkan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2026? CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, mengatakan akan melepas sejumlah pemain andalan pada bursa transfer musim panas 2026. Keputusan ini diambil demi mendapatkan dana segar untuk berselancar di pasar transfer musim panas 2026.

“Musim masih berlangsung, tapi kami sudah mulai bergerak di bursa transfer. Kami akan menjual beberapa pemain,” kata Giovanni Carnevali, Okezone mengutip dari FCInter1908, Kamis (5/3/2026).

Jay Idzes (kiri) mungkin tinggalkan Sassuolo pada musim panas 2026. (Foto: X/@TimnasXtra)

“Kami sudah bisa memperkirakan siapa saja yang mungkin hengkang. Namun, itu semua tergantung kepada harga yang kami tawarkan dan seberapa besar klub pengincar memberikan penawaran,” lanjut Giovanni Carnevali.

1. Jay Idzes Pemain Andalan Sassuolo

Jay Idzes saat ini berstatus pemain andalan Sassuolo. Dari segi menit main, Jay Idzes merupakan yang terbanyak, bersanding dengan penjaga gawang andalan Neroverdi -julukan Sassuolo- yakni Arijanet Muric, yang sama-sama mencatatkan 2.340 menit.

Saat ini ada beberapa klub yang dikabarkan menaruh minat kepada Jay Idzes. Beberapa klub raksasa Italia seperti Inter Milan dan AC Milan kabarnya ingin mendapatkan jasa bek 25 tahun tersebut.

Selain Jay Idzes, ada bek Sassuolo lain, Tarik Muharemovic, yang juga masuk radar tim-tim top Italia. Tarik Muharemovic kencang dikaitkan dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2026.