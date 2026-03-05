Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tinggalkan Sassuolo pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:52 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Tinggalkan Sassuolo pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?
Jay Idzes berpotensi tinggalkan Sassuolo pada musim panas 2026. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

KAPTEN Timnas Indonesia Jay Idzes meninggalkan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2026? CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, mengatakan akan melepas sejumlah pemain andalan pada bursa transfer musim panas 2026. Keputusan ini diambil demi mendapatkan dana segar untuk berselancar di pasar transfer musim panas 2026.

“Musim masih berlangsung, tapi kami sudah mulai bergerak di bursa transfer. Kami akan menjual beberapa pemain,” kata Giovanni Carnevali, Okezone mengutip dari FCInter1908, Kamis (5/3/2026).

Jay Idzes mungkin tinggalkan Sassuolo pada musim panas 2026. (Foto: X/@TimnasXtra)
Jay Idzes (kiri) mungkin tinggalkan Sassuolo pada musim panas 2026. (Foto: X/@TimnasXtra)

“Kami sudah bisa memperkirakan siapa saja yang mungkin hengkang. Namun, itu semua tergantung kepada harga yang kami tawarkan dan seberapa besar klub pengincar memberikan penawaran,” lanjut Giovanni Carnevali.

1. Jay Idzes Pemain Andalan Sassuolo

Jay Idzes saat ini berstatus pemain andalan Sassuolo. Dari segi menit main, Jay Idzes merupakan yang terbanyak, bersanding dengan penjaga gawang andalan Neroverdi -julukan Sassuolo- yakni Arijanet Muric, yang sama-sama mencatatkan 2.340 menit.

Saat ini ada beberapa klub yang dikabarkan menaruh minat kepada Jay Idzes. Beberapa klub raksasa Italia seperti Inter Milan dan AC Milan kabarnya ingin mendapatkan jasa bek 25 tahun tersebut.

Selain Jay Idzes, ada bek Sassuolo lain, Tarik Muharemovic, yang juga masuk radar tim-tim top Italia. Tarik Muharemovic kencang dikaitkan dengan Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/47/3203959/emil_audero_masuk_radar_juventus_yang_tengah_mencari_kiper_baru_di_bursa_transfer_mendatang-5FlS_large.jpg
Juventus Cari Kiper Baru, Portiere Timnas Indonesia Emil Audero Masuk Radar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/51/3203664/maarten_paes_kemungkinan_tak_diplot_sebagai_kiper_utama_ajax_amsterdam_musim_depan_maartenpae-PBHI_large.jpg
Ajax Amsterdam Ingin Beli Kiper Baru meski Maarten Paes Bikin 7 Penyelamatan Lawan NEC Nijmegen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202298/simak_dua_klub_yang_dikabarkan_kepincut_dengan_kiper_belanda_ronald_koeman_jr-Ti1z_large.jpg
2 Klub yang Dikabarkan Kepincut dengan Kiper Belanda Ronald Koeman Jr, Nomor 1 Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/49/3202000/ronald_koeman_jr_segera_gabung_persib_bandung_instavoetbalzone-B2jp_large.jpg
Persib Bandung Datangkan Anak Ronald Koeman pada Bursa Transfer Musim Panas 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/04/51/1683335/janice-tjen-bicara-target-jelang-tampil-di-indian-wells-2026-fgm.webp
Janice Tjen Bicara Target Jelang Tampil di Indian Wells 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/24/jafar_hidayatullahfelisha_alberta_nathaniel_pasar.jpg
Perang Saudara di All England 2026! Dua Ganda Campuran Indonesia Dipaksa Saling Jegal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement